لغو ممنوع الخروج بودن افراد وابسته به قذافی/ اظهارات وزیر دفاع درباره بازسازی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "مجدی العرفی" سخنگوی وزارت کشور لیبی اعلام کرد که مسئولان این کشور ممنوع الخروج بودن عناصر تحت تعقیب رژیم معمر قذافی را لغو کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: این تصمیم به دلایل سیاسی اتخاذ شده است. العرفی خاطر نشان کرد که تعقیب و بازداشت افراد تحت پیگرد بنا به اتهامات جنایی ادامه دارد، اما افراد تحت تعقیب دارای اتهامات سیاسی می توانند بدون هیچ مانعی به لیبی وارد یا از آن خارج شوند.

از سوی دیگر النشره به نقل از "محمد البرغثی" وزیر دفاع لیبی گزارش داد که طرف های خارجی و داخلی بر سر راه بازسازی ارتش این کشور مانع تراشی می کنند.

وی در عین حال از عملیات پاکسازی ارتش از وجود کسانی که مانعی بر سر راه بازسازی ارتش لیبی هستند خبر داد. البرغثی همچنین برکناری "یوسف المنقوش" از ریاست ستاد مشترک ارتش لیبی را تکذیب کرد.

محمد البرغثی ضمن ابراز نارضایتی از بودجه اختصاص داده شده به ارتش لیبی در سال جاری گفت که این کشور قصد دارد ارتش حرفه ای، کارآمد و مسلحانه و فعالی را برای کنترل مرزهای لیبی تشکیل دهد.

وی خاطر نشان کرد که برخی کشورها وعده داده اند لیبی را به سلاح تجهیز کنند تا این کشور بتواند مرزهای خود را کنترل کند و مانع مهاجرت غیر قانونی و قاچاق شود.