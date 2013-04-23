به گزارش خبرگزاری مهر، این بطری پلاستیکی آب که به سیستم تصفیه آب الهام گرفته شده از فناوری ناسا مجهز است، آن قدر قدرتمند است که می تواند نوشابه سیاه را به آب شفاف و بدون رنگ تبدیل کند.

ÖKO شرکت سازنده این بطری می گوید ایده ساخت این بطری در اصل توسط ناسا ارائه شده و این شرکت از این فناوری برای ساخت دستگاهی برای عرضه آب پاک، خالص، قابل شرب و تمیز استفاده کرده است.

انتشار یک فیلم ویدیویی از این بطری نشان می دهد نوشابه سیاه درون این بطری پس از عبور از یک کلاهک تصفیه کننده خاص، دقیقا مانند آب بی رنگ می شود اما این مایع مانند آب کاملا بی مزه نیست و طعم آب قند دارد.

هدف از قرار دادن آزمایش نوشابه بر روی وب سایت OKO ، نشان دادن موثر بودن این بطری است که برای تصفیه آب نه دیگر نوشیدنی ها طراحی شده است.

این بطری آب دوستدار محیط زیست در سه سطح مختلف تصفیه عرضه شده است. سطح یک تصفیه، بر پایه کربن است و برای کاهش کلر و بو از آب انجام می شود.

سطح دو تصفیه، شامل بیش از 400 حفره ریز می شود و از فرایند جذب الکتریکی شارژ مثبت برای به دام انداختن عوامل مضر در هنگام عبور آب از فیلتر استفاده می کند.

بر اساس اعلام سازنده این بطری، میدانهای باردار به محض تماس با آب فعال شده و این حفره ها را می بندد تا هیچگونه عامل مزاحمی در آب وارد نشود. به محض تماس، یونهای نقره این ماده، باکتری ها را از بین می برند.

سطح سوم برای تصفیه عناصر شناخته شده در میزان زیاد آب در محیط های خاص و شدید طراحی شده است. سطح سه این تصفیه قابل خرده فروشی نیست.