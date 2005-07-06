محمد علي شعاعي : " اهل قلم " در جامعه داراي رسالتي سنگين و بزرگ هستند





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محمد علي شعاعي با بيان اين مطلب افزود : قداست قلم درجامعه اسلامي تاثير گذار بود ، چرا كه علوم برگرفته ازيونان قديم را دريافت كرده و با قدرت و وسعت بيشتر، آن را درسطح جهان توسعه داد ، به همين دليل است كه اهل قلم داراي رسالتي بزرگ هستند و با توجه به طليعه انقلاب اسلامي ادعايي را درسطح جهان مطرح كرديم كه در حال حاضر جهانيان در انتظار اجراي آن هستند و اين امر رسالت ياد شده را براي اهل قلم سنگين تر كرده است ، به ويژه آنكه در مقابل فرهنگ هايي هستيم كه با ارزشهاي متفاوت ، چالش جدي را پيش روي ما قرار داده اند ، بنابراين با اين اوصاف وظيفه مديريت فرهنگي نيز در خدمت به اهل قلم سنگين و مهم است.

شعاعي ادامه داد : در دوسالي كه فرصت خدمتگزاري به اهل قلم را داشتم ، شهادت مي دهم ظرفيت ها و استعدادهاي فراواني در اين حوزه به وجود آمده است.

وي گفت : اگر مقايسه اي صورت گيرد ، درمي يابيم كه درحال حاضر40 هزارعنوان كتاب منتشر شده در برابر600 عنوان كتاب چاپ شده در سال55 ، نشانگر انفجاري است كه در قابليت هاي انساني جامعه فرهنگي ايران پديد آمده است.

شعاعي ياد آورشد : اگرچه توسعه كمي مورد انتقاد برخي ازصاحبنظران قرارگرفته است ، ولي به نظرمن اين تعداد عناوين زمينه را براي بروزاستعدادهاي جوانان و مشاركت تجربه دراين عرصه بزرگ فراهم آورده است .

وي افزود : شخصا شاهد رشد ظرفيت هاي تاليف درحوزه هاي تخصصي هستم و وظيفه سنگين مديريت فرهنگي است كه ازاين پس با هدايت وحمايت اهل قلم توسعه كمي وكيفي را با هم پيش ببرند .