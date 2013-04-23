به گزارش خبرنگار مهر، اولین کمیسیون ماده 5 سال 92 اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر صبح سه شنبه با حضور اعضای کمیسیون به منظور بررسی درخواست‌های ارسالی و صدور پروانه به متقاضیان در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری تشکیل شد.

در این کمیسیون به 17 مورد از درخواست‌های ارائه شده رسیدگی شد که احداث پیست کارتینگ، سونا و جکوزی، ماهیگیری، آمادگی جسمانی و ایروبیک، یوگا در بوشهر و چمن مصنوعی و بیلیارد در دشتستان، سوارکاری در دیلم از مهم‌ترین درخواست‌های ارائه شده به کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون ماده 5 اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر به صورت منظم هر یک ماه یک‌بار در راستای صدور مجوز فعالیت‌های ورزشی و بخش خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود.

ضمنا در این کمیسیون به بعضی از باشگاه‌های متخلف تذکر و بعضا رای به تعطیلی داده شد.