آدم ربایی در تهران؛ دستگیری در لرستان/ گروگان به سلامت آزاد شد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبر و اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو نفر ساکن دورود اقدام به ربایش یک نفر در شهرستان تهران کرده اند، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اکیپهای ویژه و مجرب از ماموران انتظامی دورود و اعلام موضوع به همه گشت های سطح شهر، اکیبی از ماموران انتظامی کلانتری 11 این شهرستان محل اختفا آدم ربایان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران این فرماندهی با هماهنگی مقام قضایی دو متهم را در محل مخفیگاه شان در یک عملیات غافلگیرانه و موفقیت آمیز دستگیر و فرد ربوده شده را با سلامتی کامل آزاد کردند.

سردار علیزاده تصریح کرد: پس از دستگیری دو متهم مشخص شد که روز 31 فروردین ماه سالجاری متهمان این مرد 39 ساله ساکن شهرستان تهران را به قصد اخاذی از خانواده اش به همراه یک دستگاه خودرو سواری 405 متعلق به وی را ربوده و به شهرستان دورود انتقال می دهند.

وی عنوان کرد: با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان خودرو مسروقه نیز در اطراف مخفیگاه متهمان، یک قبضه کلت کمری، یک رشته دستبند و مقادیری تریاک کشف شد.

