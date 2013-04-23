21 نفر از مدیران دوایر شهرداری دماوند تقدیر شدند

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته به دلیل نوسانات شدید قیمتهای مصالح اولیه، محصولات و خدمات مورد استفاد،ه سال سخت و نفس گیری بود، اما شهرداری دماوند در این سال علیرغم نواقص و نارساییهای یاد شده رشد قابل توجهی در حجم عملیات عمرانی و خدمات ارائه شده در پی افزایش درآمد داشت.

وی بیان داشت: این موفقیت در شرایطی به دست آمد كه در برخی شهرستانهای استان تهران تأمین هزینه های جاری و حتی پرداخت حقوق پرسنل با مشكلات عدیده ایی مواجه شده بود.

ارتقای كمی و كیفی عملكرد شهرداری دماوند در سال 91

همتی ادامه داد: تلاشها و كوششهای فراوان پرسنل شهرداری، نقش مؤثری در كسب این افتخار و موفقیت داشته است، در سال 91 تیم كارشناسی قوی ای از حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران ضمن بازدید از واحدهای مختلف اقدام به ارزیابی عملكرد شهرداری دماوند کرد كه نتیجه این ارزیابی حاكی از ارتقای كمی و كیفی عملكرد شهرداری در سال گذشته بود.

وی تصریح کرد: این ارتقا در حوزه های عمرانی، خدماتی، تأمین تجهیزات و پیش از همه افزایش چشمگیر درآمدهای پایدار شهری است که در این راستا 21 نفر از مدیران دوایر شهرداری تقدیر شدند.

این مدیر شهری اضافه کرد: در آستانه سال 1392 به مدد همت جمعی همكاران، شهرداری دماوند توانست فضایی با طراوت و پاكیزه را برای شهروندان و مسافران نوروزی با ارائه خدمات عمومی فراهم کند.

وی عنوان داشت: به همین منظور با توجه به افزایش سطح خدمات نسبت به سال گذشته در بخشهای مختلفی همچون فضای سبز، اسكان، فرهنگی، خدماتی و... 12 نفر از مدیران و مسئولان ستاد نوروزی شهرداری دماوند تقدیر شدند.