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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

به همت "جورج ميلر"

"مكس ديوانه" باز مي گردد

"جورج ميلر" كارگردان مطرح سينما اعلام كرد كه در صدد بازگرداندن كاراكتر "مكس ديوانه" به سالنهاي سينماست.

" مل گيبسون " هنرپيشه فيلم مكس ديوانه

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"،  به رغم اينكه هنوزموافقت " مل گيبسون " براي بازي دراين اثرجلب نشده وشركت فيلمسازي فاكس استوديو نيزدرسيدني نيزاعلام آمادگي نكرده است ،" ميلر" هنوزبرروي اين پروژه كارمي كند .
وي درمورد احتمال ساخت قست چهارم ازاين اثرگفت :" هنوزاميد براي ساخت اين فيلم وجود دارد وآنچه كه مسلم است اين است كه من تمامي تلاشم را براي ساخت يك فيلم خوب به كارمي گيرم "
وي افزود :" من نمي گويم كه بايد اين فيلم را بهترازنسخه هاي قبلي بسازم بلكه اعتقاد دارم كه همواره بايد بهترين فيلم را كليد بزنم ."

کد مطلب 203891

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