"مكس ديوانه" باز مي گردد

" مل گيبسون " هنرپيشه فيلم مكس ديوانه

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، به رغم اينكه هنوزموافقت " مل گيبسون " براي بازي دراين اثرجلب نشده وشركت فيلمسازي فاكس استوديو نيزدرسيدني نيزاعلام آمادگي نكرده است ،" ميلر" هنوزبرروي اين پروژه كارمي كند .

وي درمورد احتمال ساخت قست چهارم ازاين اثرگفت :" هنوزاميد براي ساخت اين فيلم وجود دارد وآنچه كه مسلم است اين است كه من تمامي تلاشم را براي ساخت يك فيلم خوب به كارمي گيرم "

وي افزود :" من نمي گويم كه بايد اين فيلم را بهترازنسخه هاي قبلي بسازم بلكه اعتقاد دارم كه همواره بايد بهترين فيلم را كليد بزنم ."

