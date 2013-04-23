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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

قهرمانان جودو خراسان رضوی مورد استقبال گرم مردم و مسئولان قرار گرفتند

قهرمانان جودو خراسان رضوی مورد استقبال گرم مردم و مسئولان قرار گرفتند

مشهد - خبرگزاري مهر: دو نفر از قهرمانان جودو خراسان رضوی که با کسب مدال از بازی های آسیایی بانکوک در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال گرم مردم و جمعی از مسئولان ورزش استان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شاهد ورود قهرمان طلایی 100- کیلویی و 81- جودو استان به وطنشان بود.

جواد محجوب طلایی 100- جودو خراسان رضوی و همچنین امیر قاسم نژاد صاحب نشان برنز مسابقات آسیایی بانکوک با استقبال گرم مردم ورزش دوست این استان وارد مشهد شدند.

در مراسم استقبال از این دو قهرمان جودوی استان تعدادی از مسئولان ورزش استان از جمله مدیر کل ورزش استان به همراه معاون ورزشی و همچنین دبیر هیئت جودو استان و رئیس اداره ورزش تربیت بدنی چناران حضور داشتند.

هنگام ورود این دو قهرمان به داخل سالن فرودگاه وقتی مردم حاضر در سالن انتظار متوجه ورود دو قهرمان ورزشکار استان به سالن شدند با هیجان زیادی این دو قهرمان را مورد لطف و عنایت قرار دادند.

گفتنی است از خراسان رضوی سه جودو کار در این مسابقات شرکت کرده بودند که امیر قاسم نژاد برنز قهرمانی آسیا را در وزن 81- کسب کرد و جواد محجوب  قهرمان چنارانی استان نیز در ورزن 100- توانست گردن آویز طلا را برای خودش و مردم ورزش دوست خراسان رضوی بویژه مردم چناران به ارمغان آورد.

شایان ذکر است جعفر پهلوانی دیگر جودو کار خراسانی حاضر در این مسابقات که از رده جوانان در این دوره از مسابقات در بانکوک شرکت کرده بود موفق به کسب مقامی بهتر از هفتم نشد و به دلیل پیوستن به اردوی تیم ملی جوانان کشور در میانه راه از این دو قهرمان استان جدا شد تا بتواند در مسابقات جوانان برای استان افتخار آفرینی کند.

مدیر کل ورزش استان در حاشیه مراسم استقبال از این قهرمانان ورزش استان گفت: ورزش خراسان رضوی همواره در جایگاه خوبی از ورزش کشور قرار داشته است .

گفتنی است مسابقات آسیایی بانکوک از 30 فروردین ماه سال جاری تا یکم اردیبهشت ماه  92 در بانکوک تایلند برگزار و تیم ملی ایران در این رقابت ها مموفق به کسب جایگاه چهارم شد.

 

کد مطلب 2038916

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