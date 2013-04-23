4 هزار نفر برای انتخابات شوراها در استان زنجان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار نهایی ثبت نام کنندگان در شهرستان‌های استان، گفت: ایجرود با 362 ثبت نام کننده، خدابنده 1018 نفر، خرمدره 131 نفر، زنجان 1161 کاندیدا، طارم 516 و ماهنشان 547 نفر در رقابت چهارمین دور از شوراهای اسلامی ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره به 20هزار نفر نیروی و مجری برگزاری انتخابات گفت: این تعداد در یک هزار و 58 شعبه اخذ رای آماده یک انتخابات پرشور و نشاط خواهند بود.

احمدی با اشاره به آمادگی استان زنجان برای برگزاری انتخابات پر شور گفت: انتخابات در استان زنجان همانند برگزاری انتخابات دیگر انجام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: استان زنجان دارای آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پر شور است.

احمدی گفت: 20هزار نفر برای برگزاری انتخابات با شور ونشاط در استان آماده شدند.