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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

احمدی:

4 هزار نفر برای انتخابات شوراها در استان زنجان ثبت نام کردند

4 هزار نفر برای انتخابات شوراها در استان زنجان ثبت نام کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان مجموع ثبت نام 4 هزار و 407نفر ثبت نام برای انتخابات شوراها گفت: از این تعداد 604 نفر شهری و مابقی روستایی هستند.

 به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار نهایی ثبت نام کنندگان در شهرستان‌های استان، گفت: ایجرود با 362 ثبت نام کننده، خدابنده 1018 نفر، خرمدره 131 نفر، زنجان 1161 کاندیدا، طارم 516 و ماهنشان 547 نفر در رقابت چهارمین دور از شوراهای اسلامی ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره به 20هزار نفر نیروی و مجری برگزاری انتخابات گفت: این تعداد در یک هزار و 58 شعبه اخذ رای آماده یک انتخابات پرشور و نشاط خواهند بود.

احمدی  با اشاره به آمادگی استان زنجان برای برگزاری انتخابات پر شور گفت: انتخابات در استان زنجان همانند برگزاری انتخابات دیگر انجام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: استان زنجان دارای آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات پر شور است.

احمدی  گفت: 20هزار نفر برای برگزاری انتخابات با شور ونشاط در استان آماده شدند.

کد مطلب 2038920

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