بهره برداری از 40 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: با تكمیل و افتتاح این واحدها، یک هزار و 290 نفر صاحب شغل شدند.



وی، بیشترین میزان واحدهای به بهره برداری رسیده شهرک های صنعتی استان قزوین در سال گذشته را مربوط به شهرک صنعتي كاسپين بیان کردو افزود: در این شهرک 12 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 222 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.



مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان قزوین، بیشترین حجم سرمایه گذاری در واحدهای بهره برداری شده در سال گذشته را نیز متعلق به شهرک ليا عنوان کرد و گفت: در این شهرک در سال گذشته 11 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 230 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.



ناصحي بیان کرد: در سال گذشته بيش از 80 قرارداد با متقاضيان سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي با سرمايه گذاري بالغ بر دو هزار و 149 ميليارد ريال و اشتغالزايي دو هزارو 50 نفر منعقد شده که ساخت و ساز نيمي از اين واحدهاي صنعتي آغاز شده است.



وی، بیشترین میزان قراردادهاي منعقده را مربوط به شهرک صنعتي كاسپين، خرمدشت و آبيک با 21، 14 و 13 قرارداد سرمايه گذاري اعلام كرد كه ميزان زمين واگذار شده به اين متقاضيان 67 هكتار بوده است.



مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوین، با اشاره به محصولات توليدي در اين كارخانجات یادآورشد: از عمده ترين محصولات توليدي مي توان به تولید سیم و كابل روكشدار، منسوجات، بتن آماده و سلولزی، قوطی فلزی، ورق پلاستیكی ظروف یكبار مصرف، رنگ ساختمانی، تسمه خودرو، بسته بندی خشكبار، مایع ظرفشویی، مونتاژ سیستم های خنک كننده، سوخت دیزل، نشاسته و سیستم ترمز خودرو اشاره کرد که در واحدهای بهره بردار در شهرک های صنعتی استان قزوین به تولید رسیده است.



در حال حاضر 559 واحد تولیدی فعال با ميزان سرمايه گذاري نه هزار 287 ميليارد ريال و اشتغالزايي 16 هزار و 668 نفر در شهركها و نواحي صنعتی استان قزوین مشغول به فعالیت هستند.