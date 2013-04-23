به گزارش خبرگزاري مهر، بهزاد قنسولي اظهار كرد: این مراسم از 10تا 12 اردیبهشت ماه با دعوت اساتیدی از دانشگاه‌های خارجی و ارسال کنندگان مقالات علمی از سراسر کشور در مشهد برگزار خواهد شد.

دبير همايش بين المللي مطالعات بين رشته اي ترجمه افزود: فراخوان جذب مقالات از سال گذشته شروع شده است و تاکنون حدود يك هزار عنوان مقاله دريافت شده است که از میان آنها حدود 120 مقاله به منظور ارائه شفاهی و 58 مقاله در قالب پوستر پذیرش شده‌اند.

قنسولی بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش اطلاع از آخرین دستاوردهای حوزه‌ی مطالعات ترجمه است و این دستاوردها هم در بعد ملی و هم در بعد بین‌المللی مد نظر بوده است.

وی با اشاره به آثار این همایش افزود: این چنین هم اندیشی هایی منجر به افزایش سطح دانش در حوزه مطالعات ترجمه می‌شود و نکته حائز اهمیت در این همایش تعیین عنوان میان رشته‌ای است که خود بیانگر اهمیت رشته‌های مرتبط با مطالعات پژوهنده از جمله حوزه روانشناسی، آموزش یادگیری زبان، جامعه‌شناسی، ادبیات و زبان‌شناسی خواهد بود.

دبير همايش بين المللي مطالعات بين رشته اي ترجمه بیان کرد: سخنرانان اصلی این همایش پروفسور لوئیس وان فلوتو، رئیس گروه مطالعات ترجمه دانشگاه اتاوای کانادا و پروفسور راوی کمار، رئیس انجمن مترجمان هند است.

قنسولی تصريح كرد: اختتامیه این همایش در روز 12 اردیبهشت ماه برگزار مي‌شود و مقالات برگزیده در انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ خواهد رسید.