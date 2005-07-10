انبارلويي: هشت سال گذشته را مثبت ارزيابي مي كنم

انبارلويي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در پاسخ به سوالي در خصوص دستاوردهاي سياسي دولت خاتمي افزود: كارنامه آقاي خاتمي در اين مدت كارنامه قابل قبولي بوده، اما اين بدان معنا نيست كه وي مشكلي نداشته است.

وي ادامه داد: در مجموع دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي را مي توان گامي به جلو براي رسيدن به اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران دانست.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت با مثبت ارزيابي كردن كارنامه دولت در عرصه سياست خارجي اظهار داشت: در سال هاي اخير، سياست دولت در جهت تثبيت نظام بسيار تعيين كننده بود. در حالي كه كشور دچار بحران هاي جدي منطقه اي بود و از شرق و غرب، افغانستان و عراق درگير جنگ بودند، ايران دچار هيچ گونه مشكلي نشد.

انبارلويي با بيان اين كه "زلزله ها و پس لرزه هاي سياسي در اطراف ايران فراوان وجود داشت" ادامه داد: در تمام اين مدت برخلاف منطقه نا آرام خاورميانه، در ايران امنيت و آرامش كامل برقرار بود و تحولات منطقه به نفع جمهوري اسلامي و نظام پيش رفت.

وي همچنين دستاوردهاي اقتصادي دولت فعلي را مثبت و منفي دانست و تاكيد كرد: خودكفايي گندم و رشد هشت درصدي اقتصاد از نكات مثبت كارنامه وي بود، اما توزيع ثروت و عدم تناسب آن يكي از نكته هاي منفي اين دولت به شمار مي رود.

انبارلويي درباره رشد فرهنگي در كشور گفت: هر چند آمار چاپ كتاب و مجوز نشريات در اين سالها زياد بود، اما متأسفانه رشد فرهنگ همراه با اهانت به مقدسات و اشخاص حقيقي و حقوقي بود.

وي در خصوص تلاش هاي دولت در حوزه اجتماعي خاطرنشان كرد: در حوزه اجتماعي بحث اشتغال جوانان، مواد مخدر و اعتياد طرح شد كه دولت در حد توان توانست به مشكلات پاسخ دهد.