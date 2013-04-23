به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان که برای پاسخگویی به 10 سئوال 10 نماینده امروز سهشنبه در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دخالت بنده در عزل و نصبها و تغییر روسای فدراسیونها به این شکل که مطرح کردند، نیست. دستگاهها باید به وظایف خود بپردازند اما اگر خلاف قاعده عمل کردند، نیاز به پاسخ دارند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت و اصلاح لازمهاش تغییر است، افزود: همین مقدار کمی که در دوران بنده تغییرات ایجاد شده، یک پنجم دورههای قبل نیز نبوده است. تغییراتی که تاکنون انجام دادهام یا قانونی بوده است و یا افراد بازنشسته شدهاند و برخی هم به خاطر مسائل فرهنگی و چون نگرانی برای مردم ایجاد میشود، مطرح نمیکنم. البته همه تغییرات مدیریتی بر مبنای قانون بوده است.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص پروژههای ناتمام وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: ما نیز میخواهیم زیرساختهای ورزش در کشور شکل بگیرد و این چند ساله برای افتتاح و اتمام پروژه ها نیاز به 3500 میلیارد تومان بودجه بود که 200 هزار میلیارد تومان آن تعیین شده و این مجلس است که باید بودجه ما را افزایش دهد. ما خوشحال میشویم اعتبارات ما به حدی باشد که تمام اعتبارات ما تکمیل شود. در سال گذشته قرار بود یک درصد از بودجه کل کشور به وزارت ورزش و جوانان داده شود که یک ریال آن نیز به ما داده نشده است.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود افرادی خارج از وزارت به ما امر و نهی میکنند و یا خط میدهند، درست نیست. کسانی که بنده را میشناسند، میدانند من اهل این حرفها نیستم.
عباسی همچنین در خصوص اجرای برنامههای 5 ساله پنجم توسعه نیز خاطرنشان کرد: تمام این برنامهها توسط این وزارتخانه انجام شده است.
وی با بیان اینکه ورزش ناشنوایان رشد بسیار خوب داشته و افتخارات بهتری را طی سالهای گذشته طی کرده است، در مورد سوال نماینده اسدآباد از وی پرسیده بود چرا فامیل گرایی را بر ضابطه مندی ترجیح دادهاید، افزود: اینکه برخی فکر میکنند فامیل گرایی جای ضوابط گرایی را گرفته، حرف درستی نیست. این حرفها باعث میشود خدایی ناکرده مردم فکر کنند مسئولان نظام این کار را انجام میدهند. موضع ما مقتدر است وهیچ کدام از حرفهای نعمتی در خصوص بنده در وزارت ورزش و جوانان صحت ندارد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص فامیل گرایی و بکارگرفتن اقوام نزدیک خود در این وزارتخانه گفت: افرادی را به عنوان فامیل بنده معرفی میکنند و میگویند برایشان حکم صادر شده است که این افراد و با این اسامی جزء شهدا هستند و حکم شهادت آنها نیز موجود است و استعلام بنیاد شهید نیز در این خصوص مثبت است.
وی در خصوص تغییر برخی روسای فدراسیونها مانند کشتی نیز اظهار داشت: همین تغییرات باعث شد که در یکی دو سال اخیر کشتی گیران ما بالاترین افتخار مسابقات را در المپیک کسب کنند چرا ما همه چیز را برعکس جلوه میدهیم.
عباسی همچنین در خصوص مشکلاتی که برای ورزش کشور ما در مجامع بینالمللی اتفاق افتاده است، گفت: اگر مجامع بینالمللی مزاحمتی در برخی امور ایجاد میکنند، شماها باید از من دفاع کنید. البته ما محکم ایستادهایم و از موازین شرعی خود دفاع کرده و کوتاه نمیآییم.
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