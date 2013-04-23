توليد آثار فاخر فرهنگي و هنري براي مخاطبين افزايش يابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی محسنی در بازدید از حوزه هنری خراسان شمالی با بیان گوشه‌ای از خاطرات انقلاب افزود: رويش‌هايي را كه در عرصه‌های مختلف شاهد آن هستيم به خاطر روح و نفس مسيحايي حضرت امام(ره) است كه در مردم دميده شده است.

وی در خصوص تأکید و توجه ویژه مقام معظم رهبری به فعالیت‌های هنری گفت: ایشان از آشناترین افراد به مباحث و شاخه‌های مختلف هنری هستند و نثر و بیان شيوا و کم‌ نظیر مقام معظم رهبری، گواهی بر اشراف ایشان به ادبیات است.

حجت الاسلام محسنی با ابراز خرسندي از حضور در مجموعه جوان و فعال حوزه هنري خراسان شمالي، بر گسترش دامنه این فعاليت‌ها تآكيد كرد و افزود: توليد آثار فاخر فرهنگي و هنري بايد براي مخاطبين افزايش يافته و گستره آن در حد وسيعيتری افزایش یابد.

وی با بیان این که تحريم‌ها سبب شكوفايي اقتصادي در ايران شده است افزود: بايد تلاش كرد تا همراه با شعار سال، فعاليت‌هاي فرهنگي تأثیرگذار، از قبيل برگزاری جشنواره كاريكاتور انجام داد.

در ابتدای این دیدار رئيس حوزه هنري خراسان شمالی نيز با بیان پيشينه حوزه هنري این استان و ارایه گزارش عملكرد از روند اقدامات و فعاليت‌های این حوزه گفت: رسالت اصلي حوزه هنري پرورش هنرمند متعهد و ترويج و تولید آثار هنر اسلامي است.

ميثم مرادي بيناباج افزود: آثاري كه در حوزه هنري توليد مي‌‌شود با اتکا به مضامین و موضوعات بر گرفته از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با تأکید بر کیفیت از مرحله طراحی تا انتشار تولید می‌شود تا اثرگذاري مطلوب را بر مخاطب داشته باشد.

مرادي ضمن اشاره به تولیدات حوزه هنري خراسان شمالی از انتشار کتاب داستانی جنین خبر داد و گفت: حوزه هنري این استان در توليد آثار به موضوعات فرا استانی می‌اندیشد و نمونه آن كتاب "جِنين" است که با موضوع حمله ددمنشانه جنایتکاران اسراییل به اردوگاه جنین در سال 2002 میلادی نوشته شده و چاپ آن به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهد رسید.

در پایان این دیدار پیشنهاداتی در راستای حمایت از تولیدات و برگزاری جشنواره‌‌های فرهنگی و هنری مطرح شد.





