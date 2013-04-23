به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیماریها، با هدف تشخیص عوامل بیماریزای عفونی و غیرعفونی با استفاده از روشهای نانو مولکولی و تجهیزات تخصصی در روزهای 9 و 10 خرداد سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار میشود.
در این همایش در خصوص تشخیص نانو مولکولی، تصویربرداری مبتنی بر فناوری نانو، آنالیزهای میکرو فلوئیدی و نانو فلوئیدی، سامانههای میکرو الکتریکی و نانو الکتریکی تشخیصی، نانو زیستحسگرها، ریز آرایهها و نانو تراشهها و تجهیزات مبتنی بر فناوری نانو در روشهای تشخیصی بحث و بررسی میشود.
در حاشیه این همایش دو کارگاه آموزشی در زمینه "آشنایی با اصول و کاربرد نانوسکوپی در علوم پزشکی با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) جمهوری اسلامی ایران" و "تشخیص نانو مولکولی میکرو ارگانیسمها با استفاده از فناوری تکثیر تک دمای حلقهای و نانو ذرات طلا" ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار خواهد شد.
برترین مقالات ارائه شده در این همایش تقدیر به عمل میآید. محققان و دانشجویان تا 15 اردیبهشت مهلت دارند تا چکیده مقالات خود را ارسال کنند.
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