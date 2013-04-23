مكتب خانه موسيقي مقامي خراسان شمالي افتتاح مي شود

ابوالحسن حيدري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مكتب خانه موسيقي مقامي خراسان شمالي همزمان با برگزاري نخستین جشنواره ملی موسیقی نواحی خلیج فارس كه هفتم و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري به ميزباني بجنورد برگزار مي شود، به صورت رسمي افتتاح خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين مكتب خانه در محل آيينه خانه سردار مفخم بجنورد راه اندازي مي شود، اظهار داشت: راه اندازي اين مكتب خانه به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی و با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در زمينه واگذاري محل مورد نظر براي اين مكتب خانه در عمارت مفخم صورت مي گيرد.

حيدري اضافه كرد: مكتب خانه موسيقي مقامي خراسان شمالي در حوزه پژوهشي و آموزشي موسيقي مقامي استان فعاليت هايي نظير برگزاري كلاس هاي آموزشي موسيقي مقامي با استفاده از اساتيد موسيقي داخل و خارج استان، فعاليت هاي پژوهشي در حوزه موسيقي مقامي، ساخت مجموعه های مستند موسیقی مقامی، برگزاری شب های موسیقی، برگزاري جشنواره هاي موسيقي مقامي، تدوين كتاب و ... انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسيقي مقامي خراسان شمالي اواخر سال 89 در اجلاس بين الدول مجمع يونسکو به عنوان ميراث معنوي، ثبت جهاني شد.

