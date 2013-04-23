مرکز پرتودهي محصولات کشاورزي در همدان راه اندازي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد در نخستين نشست ستاد اجرايي توسعه بخش کشاورزي استان همدان بيان کرد: بخش خصوصي براي تحقق اين امر بايد نسبت به راه اندازي تعاوني در زمينه پرتو دهي محصولات کشاورزي اقدام کند.

وي اضافه کرد: بايد از توان و ظرفيت علمي فارغ التحصيلان رشته کشاورزي براي پيشبرد اين هدف بهره گرفت و در اين راستا مجموعه استانداري نيز از متقاضيان اجراي اين طرح حمايت مي کند.

آزاد استفاده نکردن از فضاي انبار براي دپو کردن محصولات کشاورزي را از مزاياي اين طرح برشمرد و راه اندازي سامانه پرتو دهي را در کاهش هزينه ها و افزايش سود کشاورزان موثر دانست.

استاندار همدان با بيان اينکه مکاتبات لازم با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران براي راه اندازي اين مرکز صورت گرفته است، اظهار داشت: بهره برداري از اين مرکز علاوه بر افزايش امکان ماندگاري محصولات کشاورزي زمينه صادرات محصولات کشاورزي را نيز فراهم مي کند.

آزاد افزود: استان همدان از حيث جغرافيايي، شرايط جوي و ميزان توليدات کشاورزي داراي جايگاه مناسبي در کشور است و مي توان با برنامه ريزي صحيح همدان را به جاي وارد کننده به يکي از صادر کنندگان بزرگ محصولات کشاورزي تبديل کرد.

وي بيان کرد: طرح هاي ارائه شده توسط دولت براي توسعه کشاورزي با توجه به مزيت ها و ظرفيت هاي استان در حال اجرا است که بايد با سرعت عمل بيشتري اجرايي شود

استاندار همدان با تاکيد بر ضرورت تعيين وضعيت پرونده هاي بلاتکليف کشاورزي که به بانک معرفي شدند، عنوان کرد: در صورت مشخص نشدن وضعيت اين پرونده ها و پيگيري نکردن متقاضيان تسهيلات بانکي، پرونده آنها رد شده و ميزان تسهيلات پيش بيني شده به طرح هاي ديگر پرداخت مي شود.

وي بيان کرد: 100 ميليارد ريال اعتبار بر مبناي ضريب سهم قبلي شهرستان ها به طرح هاي حوزه کشاورزي اختصاص مي يابد.