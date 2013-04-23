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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

سیری خبر داد:

نقل و انتقالات آموزشگاهی در ورامین شامل پایه های اول، دوم، سوم و ششم نمی شود

نقل و انتقالات آموزشگاهی در ورامین شامل پایه های اول، دوم، سوم و ششم نمی شود

ورامین - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ورامین اظهار داشت: نقل و انتقالات آموزشگاهی در ورامین شامل پایه های اول، دوم، سوم و ششم نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سیری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه نقل و انتقالات آموزشگاهی در ورامین شامل پایه های تحصیلی اول، دوم، سوم و ششم دوره ابتدایی نخواهد شد، افزود: در تکمیل فرم و تعیین اولویتها هیچ گونه حقی برای همکار ایجاد نمی شود.

وی تصریح کرد: مدیر مدرسه پس از دریافت و بررسی مدارک متقاضیان جا به جایی و تطبیق آن با کپی برابر اصل شده می بایست فرمها را یک جا تا 25 اردیبهشت ماه به مقطع ابتدایی ارسال و کپی آن را در مدرسه بایگانی کنند.

سیری اضافه کرد: چنانچه نیروی از مدرسه به مرخصی رفته باشد، مدیر آموزشگاه موظف است بخشنامه را به اطلاع رسانده و رسید دریافت کنند.

وی عنوان داشت: آموزگاران مأمور به مدارس غیردولتی که در سال تحصیلی آینده تمایل به همکاری در مدارس عادی را دارند باید فرم مذکور را تکمیل کنند.

کد مطلب 2038991

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