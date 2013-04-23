جشن تکلیف 2050 دانش آموز دختر آبادانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر امام جمعه آبادان در این آئین گفت: جشن تکلیف شیرین ترین و ماندگارترین لحظات زندگی یک فرد است.



حجت الاسلام علی ابراهیمی پور افزود: وقتی فرد بداند که می تواند جزء مخاطبان خداوند باشد و بر سر سفره ای که او گسترانده میهمان باشد احساس شعف و شادی می کند.



وی اظهار کرد: جشن تکلیف باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و خانواده ها همانگونه که به جشن تولد فرزندانشان اهمیت می دهند این جشن را نیز با شکوه خاصی برگزار کنند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: گاهی ما بدون آنکه متوجه باشیم اسباب انحراف فرزندان خود را مهیا می کنند که لازم است در این زمینه دقت بیشتری شود.



امام جمعه آبادان یادآور شد: متاسفانه برخی از ما حواسمان نیست و نمی دانیم چه کار می کنیم و اینگونه است که می بینیم فرعیات جای اصلی ها و اصلی ها جای فرعی ها را گرفته است.



حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: جشن تکلیف باید فرهنگ سازی شود.



به گزارش خبرنگار، در این مراسم پکیج هایی حاوی چادر نماز، سجاده، مهر، و سی دی های آموزشی به دانش آموزان اهدا شد.