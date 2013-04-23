افزایش 50 درصدی تولیدات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هندیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: رویکرد نظام اقتصادی کشور در برنامه چشم انداز بیست ساله مبتنی بر خلق کار ، افزایش تولیدات غیر نفتی ، ایجاد زیر ساختهای اشتغال، سرمایه گذاری با محوریت رهایی از اقتصاد تک محصولی تدوین و تاکید شده است.

وی گفت: سهم مناطق ویژه به عنوان بنگاه های مولد بسیار پر رنگ و قابل انتظار ترسیم شده، به همین منظور منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با بهره مندی از توان متخصصان منطقه وهمت کارکنان در یک گام اصولی با تلاشی خستگی ناپذیر در راستای تحقق اهداف عالیه دولت در مجموع موفق به تولید چهار میلیون 856 هزار و 208 تن انواع محصولات معدنی و صنعتی شده است.

وی این محصولات را شامل13 هزار تن روی ، 158هزار و 843 تن آلومینیوم، 585 هزار تن تختال فولادی، یک میلیون 974 هزار تن آهن اسفنجی، 24 هزار تن شمش فولادی، یک میلیون 941 هزار و 34متر مکعب آب شیرین، 160هزار و 331 تن آند که نسبت به سال 90 که به میزان سه میلیون 235 هزار و 413 تن بوده شاهد رشد 50 درصدی در شاخص تناژ می باشیم عنوان کرد.

مدیر عامل منطقه ویژه سال 92 را سال بازدهی سیاستهایی دانست که بر مبنای خرد جمعی، همدلی، همسویی با هدف تقویت افزایش سطح تولید و بنیه صادرات هدف گذاری گردیده تا شتاب متوازن منطقه ، پیوسته به مرزهای تعالی یک شرکت مقتدر و کوشا بیانجامد.