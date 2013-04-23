توجه به کشاورزی استان، زمینه ساز توسعه همه جانبه کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جمع نمایندگان نظام صنفی کشاورزان استان کردستان اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان، وجود زمین های حاصلخیز و استعدادهای درخشان بخش کشاورزی شرایط را برای رونق بخشیدن این حوزه مهم مهیا کرده است.

وی افزود: همه دستگاه های اجرایی سطح استان به ویژه متولیان بخش کشاورزی باید با تمام توان و بکارگیری همه امکانات استان شرایط را برای حمایت از کشاورزان فراهم کنند.

استاندار کردستان ادامه داد: کشاورزان کردستانی در کمال صداقت، یک رویی مظلومانه و بی صدا باهمت برای خدمت به جامعه و کمک به تولید داخلی زحمت می کشند، بنابراین همه مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با این حوزه باید با نهایت احترام دربرخورد به این افراد، کار آنها را پیگیری کنند.

شهبازی یادآور شد: همه فرمانداران و بخشداران سطح استان موظفند با نهایت احترام کشاورزان و نمایندگان آنها را در نظام صنفی کشاورزان بپذیرند و در راستای رفع مشکلات آنها در ادارات و بانک های سطح شهرستان و بخش ها شخصا پیگیری کنند.

وی با انتقاد شدید از برخورد مدیران و کارشناسان ادارات و بانک های شهرستان ها و بخش ها با کشاورزان بیان کرد: در خط مشی و نحوی مدیریتی ما، فخر فروشی از سوی مدیران و کارشناسان دستگاه های استان هیچ معنایی نداشته و ندارد، در صورت مشاهده آن در مقابل ارباب رجوع با مدیر آن دستگاه به شدت برخورد می شود.

استاندار کردستان با اشاره به اهمیت موضوع رفع مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی استان، دستور تشکیل شورای نظام صنفی کشاورزان کردستان را صادر کرد و گفت: برای انجام کارهای این شورا به صورت مستمر هر ماه یک جلسه در استان با حضور خودشان برگزار شود و نمایندگان نظام صنفی کشاورزان در شورای اداری شهرستان ها و رئیس نظام صنفی کشاورزان استان نیز برای برقراری ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی در جلسه های شورای اداری حضور داشته باشند.

شهبازی افزود: فرمانداران و بخشداران با همکاری نیروی انتظامی موظفند نسبت به برخورد با سارقان وسایل کشاورزان منطقه تلاش کنند و کشاورزان و مردم منطقه نیز در حذف این مشکل نهایت همکاری را داشته باشند.

وی بر گسترش بیمه محصولات کشاورزی، تلاش برای تجهیز کردن امکانات کشاورزی و اعمال تخفبف ویژه اعضای نظام صنفی کشاورزان استان در تعیین قیمت بهاء برق کشاورزی را ضروری دانست و برآن تاکید کرد.

استاندار کردستان فراهم کردن شرایط بهره برداری لازم از آب سدهای استان برای بخش کشاورزی را مهم دانست و بر انجام آن از سوی متولیان امر تاکید کرد و اظهار داشت: با اتمام طرح های در دست اقدام بخش سد سازی و انتقال شبکه آب به زمین های حاصلخیز شرق استان، کشاورزی منطقه آینده روشنی دارد.

شهبازی ادامه داد: با توجه به مرزی بودن استان، مسئولان حوزه اقتصاد باید شرایط صادرات محصولات کشاورزی و طیور را از مرزهای استان در اولویت کارهای خود قرار دهند.

وی بیمه کردن همه کشاورزان اعم از کارفرمایان و کارگران را از سوی تامین اجتماعی یکی از خواسته های دولت و کشاورزان دانست و بر تحقق این مهم از سوی شورای نظام صنفی کشاورزان تاکید کرد.

در این نشست صمیمی اعضای نظام صنفی کشاورزان کردستان حاضر در جمع مسایل و مشکلات خود را با استاندار در میان گذاشتند و برای رفع آنها دستورات لازم صادر شد.