نخستين همكاري "تامي لي جونز" و "رابرت آلتمن" شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در اين اثر كمدي كه " هم خانه هامون " نام دارد، "تامي لي جونز" با چهره هايي چون "مريل استريپ" ،" ليدنسي لوهان" ، "وودي هارليسون"، "ميشل فايفر" ، "جان سي ريلي" و "ليلي تاملين" همبازي است.

اين اثر داستان زندگي " گريسون كيلر"، مجري برنامه هاي راديويي را در محوريت دارد.برنامه اوكه بارها وبارها جوايز برتر را از آن خود كرد، براساس داستانهايي بنا شده بود كه " كيلر" از شهرش در ميدوسترن روايت مي كرد..

" كيلر" شخصاَ نگارش فيلمنامه اين اثر را برعهده گرفت و در آن به شرح وقايعي پرداخت كه ازتوقف برنامه پس ازسي سال حكايت مي كردند." تامي لي جونز" دراين اثرنقش كاراكتري را بازي مي كند كه درافت برنامه شخصيت محوري فيلم نقش دارد.

