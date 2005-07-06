نخستين همكاري "تامي لي جونز" و "رابرت آلتمن" شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در اين اثر كمدي كه " هم خانه هامون " نام دارد، "تامي لي جونز" با چهره هايي چون "مريل استريپ" ،" ليدنسي لوهان" ، "وودي هارليسون"، "ميشل فايفر" ، "جان سي ريلي" و "ليلي تاملين" همبازي است.
اين اثر داستان زندگي " گريسون كيلر"، مجري برنامه هاي راديويي را در محوريت دارد.برنامه اوكه بارها وبارها جوايز برتر را از آن خود كرد، براساس داستانهايي بنا شده بود كه " كيلر" از شهرش در ميدوسترن روايت مي كرد..
" كيلر" شخصاَ نگارش فيلمنامه اين اثر را برعهده گرفت و در آن به شرح وقايعي پرداخت كه ازتوقف برنامه پس ازسي سال حكايت مي كردند." تامي لي جونز" دراين اثرنقش كاراكتري را بازي مي كند كه درافت برنامه شخصيت محوري فيلم نقش دارد.
"تامي لي جونز"، هنرپيشه مطرح فيلمهاي "گمشده"، "شكارشده" و "مردان سياهپوش" موافقت كرد كه در پروژه جديد "رابرت آلتمن" با اين كارگردان همكاري كند.
به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در اين اثر كمدي كه " هم خانه هامون " نام دارد، "تامي لي جونز" با چهره هايي چون "مريل استريپ" ،" ليدنسي لوهان" ، "وودي هارليسون"، "ميشل فايفر" ، "جان سي ريلي" و "ليلي تاملين" همبازي است.
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