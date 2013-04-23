اختصاص ردیف اعتباری مستقل در بودجه به تجهيز مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم سحرخيز در مراسم گشايش نخستين نمايشگاه فناوري‌هاي آموزشي مازندران با اشاره به حركت رو به پيش روند آموزشي نوين در كشور اظهار داشت: نمايشگاه فناوري‌هاي آموزشي با هدف بهره‌گيري از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي در مازندران برپا شد.



معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنيادين را نقشه راه نظام تعليم و تربيت دانست و تصريح كرد: نقش اولويت‌دار در سند تحول بنيادين، معلم است كه در كنار كتاب، متغيرهاي آموزشي نيز تاثير زيادي در آن دارد.



وي معلم را محوري‌ترين عامل ياددهي و يادگيري عنوان كرد و گفت: علاوه بر صلاحيت حرفه‌اي، اعتقادي و تخصصي كه مديون گزينش صحيح و جذب است از اين به بعد دانشگاه فرهنگيان و آموزش ضمن خدمت نقش معلمي را به خوبي ايفا مي‌كنند.

تولید 3500 قلم کالای آموزشی

بهروز كهزادي در مراسم گشايش نخستين نمايشگاه فناوري‌هاي آموزشي با اشاره به اينكه اين شركت از طريق صندوق ذخيره فرهنگيان در كشور فعاليت مي كند، اظهار داشت: 80 درصد فرهنگيان عضو اين صندوق هستند.

وي شركت صنايع آموزشي را در رديف بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدكننده تجهيزات آموزشي در دنيا دانست و ادامه داد: در نمايشگاه‌هاي مختلف خارجي ديده شده كه قدرت رقابت كشورهاي ديگر در بحث تجهيزات آموزشي با ايران ضعيف هستند.

مديرعامل شركت صنايع آموزشي ايران با بيان اينكه سه هزار و 500 قلم كالاي آموزشي در شركت صنايع آموزشي كشور توليد مي‌شود، تصريح كرد: شركت صنايع آموزشي زمينه‌ساز محتواي درسی است.

تحریم سبب عقب ماندکی در هوشمندسازی مدارس نشد

محمدعلي اميري، اظهار داشت: حركت آموزش و پرورش در مسير تامين فناوري‌هاي آموزشي است.



مديركل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: در سه سال اخير گام‌هاي موثري در هوشمندسازي مدارس، فعال‌كردن كارگاه‌هاي هنرستان‌ها و نيز آزمايشگاه‌هاي مدارس برداشته شد.



وي با اعلام اينكه مازندران در مشاركت جدي مردم در تامين نيازهاي آموزش و پرورش رتبه دوم كشوري را بعد از شهر تهران كسب كرده است، گفت: اقدام خيرخواهانه مردم مازندران در مشاركت بخش فرهنگي و آموزشي جاي تقدير دارد.

تجلیل از مقالات برتر همایش فیزیک دانش آموزی

مصطفي عابدي گفت : در راستاي اجراي سند تحول بنيادين ، انجمن هاي علمي ، پژوهشي دانش آموزي به عنوان بستري مناسب براي حضور فعال دانش‌آموزان در تشكل‌هاي رسمي و قانوني در مدارس استان تشكيل شده است.



معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران بيان داشت: جهت تقويت مشاركت هاي دانش آموزان با استفاده از اركان شوراي دانش آموزی در حوزه هاي علمي ، پژوهشي ، همايش هاي فراخوان مقاله دانش آموزي ، با محوريت انجمن دانش آموزي مدرسه نمونه دولتي جواد الائمه شهر ستان جويبار برگزار شد.

مشارکت 100 هزار دانش آموز مازنی در جشنواره امام رضا(ع)

محمد علي اميري گفت: هشتمين جشنواره سراسري نامه اي به امام رضا ( ع) در مازندران برگزار مي شود.

مدير كل آموزش و پرورش مازندران بيان داشت: اين جشنواره با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ رضوي و گسترش فعاليت هاي مذهبي درمدارس انجام مي گيرد.



وي تصريح كرد: با توزيع 100 هزار سربرگ نامه ها جهت نگارش دانش آموزان درحال برگزاري است كه پس از نگارش توسط ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق جمع آوري و به دبيرخانه جشنواره ارسال خواهد شد.

اهدا 3750 متر زمین توسط پدر سه شهید حجازی

پدر شهيدان حجازی، سه هزار و 750 متر زمين به آموزش وپرورش شهرستان گلوگاه كرد.



مدير آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه گفت: پدر بزرگوار 3 شهيد ، زميني را جهت ساخت مدرسه به اين اداره اهدا کردند.



حبيبي بيان داشت: پدر و مادر بزرگوار شهيدان حجازي قهرمان ارزش ها در زمان جنگ بودند و امروز قهرمان و پيشتاز در زمينه رشد و تعالي دانش آموزان هستند.