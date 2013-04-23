هوای کرج در 33 روز اخیر سالم گزارش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که بهار را به شکلی که توصیف آن را در کتابها شنیده ایم، کمتر دیده ایم؛ خوش و خنک، گاهی بارانی و بعد از لحظاتی آفتابی همراه با رنگین کمانی زیبا و چشم نواز. اما این روزها حال کرج خوب است و هوا در شرایط سالم قرار دارد.

شهروندان کرجی به لطف بادهای بهاری در نخستین روزهای اردیبهشتی هوایی سالم را تجربه می کنند. هوای کلانشهر کرج یا همان باغ شهر سابق تمیز است؛ آنقدر که به راحتی می توان دوردست ها را دید و لذت برد.

آبی آسمان، خط افقی کوهها، ابرهای ممتد و در آغوش هم، نسیم نوازشگر و روح انگیز، درختان سبز و گلهای خندان و البته شهروندان همه در شادمانی این طبیعت لطیف به سر می برند.



گرچه ریزگردهایی که در چند سال اخیر در فصل بهار و تابستان میهمان ناخوانده شهر شده اند، امسال زودتر از همیشه و این بار از نیمه های اسفند 91 اعلام حضور دوباره کردند، اما فعلا خبری از این مزاحمان نیست.

این روزها شهروندان می توانند به راحتی نفس بکشند؛ چرا که با هجوم ریزدگردها نه تنها آسمان آبی دیده نمی شود بلکه نفس کشیدن هم دشوار می شود.

دیروز مرکز کنترل کیفیت هوای استان، شرایط سالم را برای شهر کرج اعلام کرد.



بنا به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز، این کلانشهر سال گذشته 103 روز هوای ناسالم و تنها 24 روز هوای پاک را پشت سر گذاشت.

حسن پسندیده افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز تمام روزها سالم بود و بیش از 5 روز هوای پاک گزارش شد.