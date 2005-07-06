محصولات لبني غير يارانه اي مشمول رعايت ضوابط قيمت گذاري شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سازمان بازرسي و نظارت و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و تصويب هيات دولت ، محصولات و فرآورده هاي لبني غير يارانه اي در فهرست بخش دوم گروه اول مصوبه شماره 6954/24505 در22 ارديبهشت سال 80هيات وزيران در زمينه كالاهاي سبد حمايتي قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، تمامي واحدهاي توليدي ، توزيعي و فروشندگان فرآورده هاي لبني موظفند درچارچوب ضوابط قيمت گذاري و دستورالعملهاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام به قيمت گذاري خود نمايند.

بديهي است در صورت بروز تخلف و عدم توجه به ضوابط ، مراتب درچارچوب قانون تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.