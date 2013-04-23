طرح یک وعده غذای گرم درمهد قرآن مبین قشم آغاز شد

خیرالنساء عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این طرح با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای کودکان، کمک به جلوگیری از سوءتغذیه ، آگاهی کودکان با گروه های غذایی، ارتقاء آگاهی خانواده ها و ایجاد رفتار تغذیه ای صحیح، اجرا می شود.

عباس زاده افزود: طرح تأمین یک وعده غذای گرم تعداد 60 کودک ۳-۶ سال مهد را که تحت پوشش خدمات دهی قرار می دهد.

مدیر مهد قرآن مبین قشم بیان کرد: این طرح از اول اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری بهزیستی در مهد اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح آموزش های لازم در خصوص تهیه غذای بهداشتی و مغذی به مربیان و کنترل بهداشت محیط نگهداری و طبخ مواد غذایی انجام می پذیرد.

عباس زاده بیان داشت در سال تحصیلی 91-92 شاهد فعالیت خوب خردسالان بودیم که تاثیر خوبی در شهر داشته است.

وی حضور و اجرایی برنامه های قرآنی خردسالان مهد در برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی را گامی مهم برای ترویج فرهنگ قرآنی در شهرستان دانست.

عباس زاده افزود مهد قرآن مبین قشم در این مدت بیش از 600نفر را تحت پوشش فعالیت های قرآنی خود قرار داده است که مورد توجه خانواده ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت مهد در طول سال فعالیت دارد و امیدواریم روز تمامی خانواده ها جایگاه قرآن را در زندگی جدی تر احساس کنند.

مهد قرآن مبین قشم یکی از فعال ترین مهد ها در حوزه ترویج فرهنگی قرآنی در شهر قشم است.