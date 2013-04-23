ساختار سازماني معاونت هماهنگي امور زائرین استانداري خراسان رضوي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد مهدي اعلايي اظهار کرد: اهميت مباحث مربوط به زائران امام رضا(ع) در استان خراسان رضوي، تاثير مقوله زيارت و مسائل مربوط به زائران در برنامه هاي بسياري از دستگاه هاي اجرايي، ضرورت ايجاد نقطه واحدي در ساختار مديريتي استان براي هماهنگي مسائل مربوط به آنان را ايجاد كرد كه اين امر با طي فرآيندهاي قانوني و با ايجاد معاونت هماهنگي امور زائرين استانداري خراسان رضوي تبلور يافت.

معاون هماهنگي امور زائرين استانداري خراسان رضوي گفت: براساس ابلاغ وزارت کشور، معاونت هماهنگي امور زائرين، در قالب دو اداره كل هماهنگي امور فرهنگي زائرين و هماهنگي امور رفاهي زائرين و يك اداره جهت هماهنگي امور زائرين غير ايراني به فعالیت خواهد پرداخت.

اعلايي افزود: با ايجاد این ادارات و تكميل منابع انساني مورد نياز، ظرف چند روز آينده، نقش معاونت هماهنگي امور زائرين در انجام ماموريت هاي خود، تقويت گردیده، مطالعات لازم انجام و برنامه ريزي ها در مسير پيگيري اجرا قرار خواهد گرفت.