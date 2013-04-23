آینده کشور وابسته به سبک زندگی است/ تبلیغ مسیحیت جدید در قالب انجمنهای(NA)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتابهای «سبک زندگی توحیدی و موفقیتهای الهی» نوشته حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی سه شنبه 3 اردیبهشت در سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.



حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی طی سخنانی به پیشینه مطالعاتی خود در زمینه سبک زندگی پرداخت و گفت: تخصص اصلی و عمده من فلسفه و عرفانهای تطبیقی بوده و هست اما همیشه از بزرگان و علمای دین از گذشته تا کنون آموخته ام که گوشه چشمی به نیاز جامعه داشته باشم. چراکه متفکر مادامی زنده است که نیازسنج باشد و نوشته ها و سخنانش پاسخگوی نیاز عصر حال و آینده باشد. لذا از سال 74 تا 76 که بحث ایمان دینی و نگرشهای مختلف ایمان گرایی مطرح شد و مشخص شد که مباحثی که در این حوزه مطرح می شود معارض اندیشه های قرآنی است و برخی از روشنفکران این مباحث را در مجله «کیان» طرح کردند. با رصد اینگونه مباحث، دو کتاب را در این زمینه نوشتم.



وی افزود: این مسئله استمرار داشت تا اینکه در سال 81 با پدیده جدیدی مواجه شدم. یک روز در دست پسرم کتابی دیدم که نظر مرا به خود جلب کرد و او گفت که دبیر دینی مان این کتاب را داده و گفته است که کتاب بسیار خوبی است. این کتاب چیزی نبود جز یکی از آثار« باگوان شری راجینش» معروف به «اشو». از این زمان کار جدی خود را در حوزه عرفانهای کاذب شروع کردم و به مطالعه همه مقالات و کتابهایی که در این زمینه به فارسی و به زبانهای خارجی نوشته شده بود پرداختم و پس از مطالعه 3 هزار کتاب در این زمینه، کتابی در حوزه جنبشهای نوظهور دینی را نوشتم.



این پژوهشگر حوزه معارف اسلامی تأکید کرد: حدود 7 سال با برپایی کارگاه های مختلف شناخت عرفانهای کاذب در شهرهای مختلف، تجربه هایی را کسب کردم و تقریبا هر جایی هر مطلبی که در این زمینه متوجه می شدم را به دیگران هشدار می دادم و آن را رد می کردم اما مخاطبان به من می گفتند شما همه چیز را می گویید «نه»، پس چه چیزی «بله» و من پاسخهایی به آنها می دادم اما راضی کننده برای خودم نبود. به همین دلیل جنبه های اثباتی و ایجابی را در این حوزه مطالعه کردم و متوجه شدم که بحث عرفانهای کاذب زیرمجموعه مبحث بزرگتری به نام مباحث «موفقیت» و «راههای موفقیت» است و پس از چندی متوجه شدم که این مباحث خود زیر مجموعه یک حوزه گسترده تری به نام «سبک زندگی» است و از سال 86 مطالعه خود را شروع کردم و به جرأت می توانم بگویم تمام کتابها و مقالاتی که در این زمینه چه به فارسی و چه به زبانهای خارجی تاکنون به نگارش درآمده را مطالعه کردم و متوجه شدم این مسئله یک جریانی است که به تبلیغ فرهنگ غرب و مسیحیت جدید می پردازد. یعنی مبنای سبک زندگی مدرن مسیحیت جدید است که عبارت است از لیبرال دموکراسی، مصرف گرایی، لذت گرایی به ویژه تفکر اومانیزم و جدایی همه چیز انسان از دین.



دکتر فعالی تأکید کرد: مسیحیت سالیان و حتی قرونی است که تلاش بسیار بسیار برای معرفی خود کرد اما مسیحیت جدید به صورت مستقیم وارد نمی شود بلکه با روشهای متنوع و وسیع به صحنه می آید و با پوششهایی که نیاز امروز بشر را شکل می دهد، وارد می شود. مثلا یکی از مسائلی که انسان امروز با آن مواجه است بحث «اعتیاد» است که معروفترین مجموعه ای که در این زمینه کار می کند انجمن NA است. تمام گامهای دوازده گانه انجمن NA مبتنی بر عهدین و انجیل یعنی مسیحیت امروزی است که انجمن معتادان گمنام(NA) انجمن معتادان جنسی گمنام(SA)، انجمن چاقهای گمنام(OA) و غیره که حدود 280 انجمن را تشکیل می دهند و این انجمن ها دارای اساسنامه و مانیفیست و بیانیه های فراقاره ای هستند و متأسفانه برخی از آنها با حمایتهای رسمی بسیاری از نهادها در کشور فعالیت می کنند و طی تحقیقاتی که انجام شده است بدون شک اینها تبلیغات مسیحیت است اما متأسفانه ما هنوز نتوانستیم برای این گونه مسائل جایگزینی ارائه کنیم.



وی در ادامه به اهمیت سبک زندگی اشاره کرد و رفتار، احساسات درونی و تفکر را سه بخش مورد بحث در سبک زندگی دانست و گفت: سبک زندگی جدید آمده است تا به تمام ابعاد بشریت معاصر مدل ارائه کند از نوع دکمه بستن تا راه رفتن تا تفکر را شامل می شود.



حجت الاسلام فعالی با تأکید بر وجود آیات و روایات اسلامی در حوزه سبک زندگی تصریح کرد: مطالعات صورت گرفته به ما نشان می دهد که مباحث زیادی در این زمینه در منابع اسلامی به ویژه آیات قرآن و روایات اسلامی وجود دارد و تنها نیازمند این هستیم که این مطالب فراوری شود که این خود زمانبر است. من از سال 87 که به موضوع سبک زندگی پرداخته ام متوجه شدم که آینده کشور ما بستگی به سبک زندگی دارد و یکی از سوژه های سبک زندگی بحث مدیریت باورها و مدیریت درون است. برای همین کار نگارش یک دوره هفت جلدی در سبک زندگی توحیدی را آغاز کردم و امیدوارم تا پایان سال این مجموعه منتشر شود.

به گزارش مهر، دو جلد از مجموعه هفت جلدی «سبک زندگی توحیدی و موفقیتهای الهی» در موضوع «آرامش» و «خودباوری» امروز رونمایی شد و به گفته نویسنده این مجموعه حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی، مجلدات بعدی با موضوعات شادی، خوشبختی، بخشش، مهار خشم و مهار ترس نیز تا پایان امسال چاپ و منتشر خواهد شد.