مداح و اسلامی تبار نمایندگان قم در ووشو انتخابی تیم ملی شدند

مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ووشو قم در مجموع سه ووشوکار در تیم های ملی جوانان دختر و پسر کشورمان سهمیه دارد و امیدواریم در انتخابی هایی که در دو بخش تالو و ساندا برگزار می شود، بتوانیم همانند سال 91 سهمیه حضور در مسابقات آسیایی و همچنین پیکارهای جهانی را کسب کنیم.

وی با اشاره به رقابت 90 ووشوکار برای پوشیدن پیراهن تیم ملی جوانان اعزامی به مسابقات آسیایی فیلیپین، افزود: اولین مرحله پیکارهای انتخابی تیم ملی ووشوی رده سنی جوانان کشورمان به منظور شرکت در مسابقات آسیایی فیلیپین از امروز به انجام می رسد.

دبیر هیئت ووشو استان قم با بیان اینکه میزبان برگزاری این دوره از پیکارها سالن آکادمی فدراسیون ووشو خواهد بود، اضافه کرد: این رقابت‌ها با حضور 37 ووشوکار مبارزه در بخش ساندا و 53 ورزشکار ماهر در اجرای فرم در بخش تالو برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه نفرات برگزیده جواز حضور در اولین اردوی تیم ملی ووشوی جوانان که از اول تیر ماه برپا می شود را بدست خواهند آورد، افزود: این در حالی است که هفتمین دوره ووشوی جوانان آسیا در روزهای 16 تا 22 مرداد در شهر مانیل پایتخت فیلی پین برگزار خواهد شد.

ادیب نژاد یاد آور شد: فرشاد مداح در فرم تای چی جین رده سنی 12 تا 15 سال بخش تالو یکی از دو ملی پوش اعزامی ووشو قم به رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو رده سنی جوانان به شمار می رود در حالی که در وزن منهای 65 کیلوگرم بخش ساندا یا مبارزه نیز مصطفی اسلامی تبار نماینده قم محسوب می شود.

وی افزود: فرشاد مداح برای عضویت در تیم ملی اعزامی به رقابت های ووشو قهرمانی آسیا باید در اجرای فرم تای چی جین با رقبایی همچون محمدرضا قشمی از زنجان و احسان رودحله از استان اصفهان رقابتی نزدیک و نفس گیر داشته باشد.

دبیر هیئت ووشو استان قم بیان داشت: این در حالی است که در وزن منهای 65 کیلوگرم بخش ساندا، مصطفی اسلامی تبار نماینده قم باید با حریفانی که محمد هیبتی از چهارمحال و بختیاری، یزدان میرزایی از ایلام و میلاد چگینی از قزوین هستند، به رقابت بپردازد.

وی در پایان به زمان و مکان برگزاری پیکارهای ووشو قهرمانی رده سنی جوانان آسیا اشاره کرد و بیان داشت: ووشوکاران آسیایی از نیمه مرداد ماه سال جاری در تلاش برای کسب عناوین برتر قاره کهن در دو بخش تالو و ساندا در فیلیپین با یکدیگر پیکار خواهند کرد.

