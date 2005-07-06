فروشگاههاي شبانه براي رفاه حال شهروندان تهراني احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي منطقه 4 ، مهندس وحيد زارع شهردار منطقه در اين مراسم گفت: افتتاح فروشگاه شهروند در محل حكيميه علاوه بر تامين نيازهاي رفاهي شهروندان كمك فراواني به كاهش حجم ترافيك و مسافرتهاي درون شهري خواهد كرد.

همچنين رييس شوراي شهر تهران تصريح كرد: تهران را نمي توان با سيستم هاي سنتي اداره كرد، اما با حفظ سيستم هاي فعلي تنها با اجراي سيستمهاي مدرن مي توان مشكلات شهر تهران را كاهش داد.

مهندس مهدي چمران افزود: ترافيك در تهران شبانه روزي شده به همين دليل بايد براي رفاه حال شهروندان بزودي فروشگاههاي ويژه شب هم احداث كنيم تا شهروندان براي تامين مايحتاج زندگي خود در شب راحت تر اقدام كنند.

در ادامه اين مراسم، مدير عامل شهروند گفت: هدف از سياست گسترش فروشگاه سازي ارائه خدمات بهتر به شهروندان تهراني است.

گفتني است عمليات اجرايي اين فروشگاه كه در اوايل دي ماه سال گذشته آغاز شد در سه طبقه با نوع سازه اسكلت فلزي و سقف فضايي احداث شده است.