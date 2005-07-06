  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۵

رييس شوراي شهر در حاشيه افتتاح دومين فروشگاه شهروند حكيميه:

فروشگاههاي شبانه براي رفاه حال شهروندان تهراني احداث مي شود

دومين شعبه فروشگاه هاي زنجيرهاي شهروند در منطقه حكيميه تهران واقع در محدوده شهرداري منطقه 4 با حضور رييس شوراي شهر اسلامي و سرپرست شهرداري به همراه جمعي از مديران ارشد شهرداري تهران و جمعي از ساكنان شهرك حكيميه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي منطقه 4 ، مهندس وحيد زارع شهردار منطقه در اين مراسم گفت: افتتاح فروشگاه شهروند در محل حكيميه علاوه بر تامين نيازهاي رفاهي شهروندان كمك فراواني به كاهش حجم ترافيك و مسافرتهاي درون شهري خواهد كرد.

همچنين رييس شوراي شهر تهران تصريح كرد: تهران را نمي توان با سيستم هاي سنتي اداره كرد، اما با حفظ سيستم هاي فعلي تنها با اجراي سيستمهاي مدرن مي توان مشكلات شهر تهران را كاهش داد.

مهندس مهدي چمران افزود: ترافيك در تهران شبانه روزي شده به همين دليل بايد براي رفاه حال شهروندان بزودي فروشگاههاي ويژه شب هم احداث كنيم تا شهروندان براي تامين مايحتاج زندگي خود در شب راحت تر اقدام كنند.

در ادامه اين مراسم، مدير عامل شهروند گفت: هدف از سياست گسترش فروشگاه سازي ارائه خدمات بهتر به شهروندان تهراني است.

گفتني است عمليات اجرايي اين فروشگاه كه در اوايل دي ماه سال گذشته آغاز شد در سه طبقه با نوع سازه اسكلت فلزي و سقف فضايي احداث شده است.

کد مطلب 203905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها