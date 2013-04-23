16 هزار و 492 نفر در فارس كانديداي حضور در انتخابات شوراها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، يحيي صادقي ظهر سه شنبه در اولين نشست خبري انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان فارس، گفت: طي مدت زمان ثبت نام براي حضور افراد مختلف انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان فارس 15 هزار و 571 نفر مرد و 921 زن در استان فارس ثبت نام كرده اند.

وي تصريح كرد: سه هزار و 302 نفر براي حضور در شوراهاي شهري، 12 هزار و 742 نفر روستايي و 448 نفر نيز براي حضور در شورا هاي عشايري استان فارس ثبت نام كردند.

مدير كل سياسي و انتخابات استانداري فارس با اشاره به وضعيت تحصيلي ثبت نام شدگان تصريح كرد: 2.5 درصد از اين افراد داراي مدرك ابتدايي، 4.3 درصد راهنمايي، 2.6 درصد متوسطه، ديپلم 17.4 درصد، هفت درصد فوق ديپلم، 26.1 ليسانس، 3.8 فوق ليسانس، چهار درصد دكترا، سه درصد مدرك حوزوي و 35 درصد داراي سواد خواندن و نوشتن هستند.

صادقي ادامه داد: 171 نفر از دانشگاهيان، 48 پزشك، 101 نفر وكيل و قاضي و در كل 53 درصد از افراديكه براي حضور در انتخابات ثبت نام كرده اند داراي شغل آزاد هستند.

وي با اشاره به بيشترين و كمترين ثبت نام شده ها در شهر هاي استان فارس يادآور شد: بيشترين داوطلبين در شهرهاي شيراز، كازرون و داراب و كمترين نيز شهرستان گراش است كه از لحاظ تعداد روستاها كمترين تعداد استان را به خود اختصاص داده است.

مدير كل سياسي و انتخابات استانداري فارس تصريح كرد: در بحث شوراهاي شهر در دورقبل 518 نفر حضور داشند كه در اين دوره با افزايش 68 نفري به 586 نفر خواهد رسيد و در شوراهاي روستايي نيز در دور قبل هفت هزار و 106 نفر بودند كه در اين دوره به هشت هزار و13 نفر مي رسد.

رد صلاحيت سياسي نداريم

صادقي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص نحوه رد صلاحيت كردن افراد تاكيد كرد: هيچگونه رد صلاحيت سياسي در استان فارس انجام نمي شود.

وي افزود: تحت هيچ شرايطي عقايد سياسي افراد براي حضور در انتخابات شوراهاي شهر و روستا مد نظر قرار نخواهد گرفت.

مدير كل سياسي و انتخابات استانداري فارس تصريح كرد: موارد قانوني براي رد صلاحيت افراد مشخص شده و هيچگونه رفتاري خارج از قانون انجام نمي شود.