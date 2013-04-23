دشمن تشويش اذهان عمومي در جريان انتخابات را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گلكازاده پيش از ظهر سه شنبه در همايش سمن هاي شهرستان بهار كه به همت سازمان مردم نهاد اميد و نشاط در كانون ميعاد اين شهر برگزار شد، افزود: يكي از مصداق هاي بارز عمل به فرمان مقام معظم رهبري در راستاي اجراي شعار سال، حضور پر شور و پررنگ همه مردم ايران در اين دوره از انتخابات است.

نصرت الله گل كارزاده تاكيد كرد: با شركت آگاهانه در اين حماسه بزرگ ، حماسه سياسي به نحو احسن به نمايش گذاشته مي شود و بهانه هاي دشمن نيز از بين خواهد رفت.

گلكارزاده با بيان اينكه امروز ايران با جنگ و هجمه جديدي از سوي دشمن روبرو است، گفت: جنگ امروز جنگي است كه دشمن سربازان خود را از ميان ملت انتخاب مي كند و در آن به مغزها، تفكرها، ايده ها و فرهنگ اسلامي مردم مسلمان حمله مي شود و نبايد با تصميمات ناآگاهانه دل دشمن را شاد كرد.

وي با اشاره به تلاش دشمن در برپايي جنگ نرم، عنوان داشت: در اين نوع جنگ دشمن قابل مشاهد نيست بلكه تنها آثار حيله ها و ترفندهاي به كار گرفته شده آنها به وضوح قابل مشاهده است.

گلكارزاده اظهار داشت: دشمن بعد از شكست در اجراي تحريم هاي اقتصادي با قصد فلج كردن اقتصاد كشور، اينك قصد تشويش اذهان عمومي را در جريان انتخابات دارد.

وي گفت: دشمن بايد بداند كه مردم با هيچ يك از ترفندهاي آنها فريب نخواهند خورد و هميشه دلاورانه پشتيبان دولت خود هستند.

گلكارزاده اضافه كرد: مردم ايران به خصوص نسل جوان با شركت خود در اين دوره نيز به فرمان رهبري لبيك گفته و بار ديگر سرنوشت كشور خود را به بهترين نحو رقم مي زنند.