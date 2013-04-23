واکنش میرتاج الدینی به سئوال خبرنگاران درباره اظهارات احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله رضوانی که امروز سه شنبه در مسجد عزیز الله بازار برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: جامعه در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است و مردم صاحبان حماسه سیاسی و اقتصادی هستند. مسلما مردم ظرفیت خلق حماسه سیاسی و اقتصادی را دارند.



وی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در روز اول فروردین در مشهد تاکید کرد: باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که تمام سلایق سیاسی که در چارچوب نظام و جمهوری اسلامی هستند بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند.



میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: مسئولان باید هماهنگی لازم برای تحقق حماسه سیاسی را فراهم و نشاط سیاسی را در جامعه ایجاد کنند و به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم باشند.



معاون رئیس‌جمهور در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهور درخوزستان مبنی بر تهدید به افشاگری گفت: بازار و مسجد مکان مناسبی برای پاسخ دادن به این سوال نیست.