معلمان قشر سرنوشت ساز جامعه اند/اعلام برنامه های هفته معلم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله الماسی ظهر سه شنبه در نشستی پیرامون برنامه های هفته معلم در قالب ستاد بزرگداشت این افراد که در محل معاونت پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه برگزار شد گفت: ستاد بزرگداشت مقام معلم با هدف نهادینه سازی، تکریم از مقام و شان معلم و ایجاد رقابت سالم و انگیزه در بین معلمان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه و کارایی این افراد در امر آموزش تشکیل شده است.

وی از معلمان به عنوان سرمایه های اجتماعی جامعه یاد کرد و گفت: ما باید در جهت پاسداشت این قشر ، نگاه آحاد جامعه را به این سمت سوق داده و هرساله به این منظور ستادی تشکیل و از فرهنگیان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، آزمایشی، دولتی، غیردولتی و شاغل در دوره های سنجش و خدماتی طبق شیوه نامه ترسیم شده تجلیل می شود.

الماسی گفت: معیارهای انتخاب معلمان نمونه از طریق فراخوانی در آذر ماه به مدارس ابلاغ شده و با توجه به معیارها از فرهنگیان، معلمان ، مدیران و معاونان نمونه تقدیر می شود.

وی تصریح کرد: هیئت داوری و نظارت با حضور شورای نماینده تشکل های دانش آموزی نیز در انتخاب معلم و فرهنگیان نمونه دخالت دارند.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گفت: طبق این ارزیابی 30 درصد از معلمانی که در معرض قضاوت دانش آموزان بالاترین امتیازات را کسب کنند به ستاد بزرگداشت مقام معلم معرفی و هیئت داوران کار بررسی در خصوص این فرهنگیان را انجام داده و معلمان نمونه را معرفی و مورد تقدیر قرار می دهند.

الماسی افزود: معلمان نمونه در سطح کشور باید 300 امتیاز ، معلمان نمونه در سطح مناطق 250 امتیاز و معلمان نمونه در سطح استان ها باید 200 امتیاز کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه 32 معیار و شاخص برای انتخاب معلم نمونه وجود دارد گفت: خدمات، سوابق ایثارگری؛ حضور در جشنواره ها، مقایسه کارهای پژوهشی در سطح مختلف، ارائه مقالات isi و میزان خدمات رسانی این افراد در مناطق محروم از جمله شاخص های انتخاب معلم نمونه است.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته معلم از 12 اردیبهشت آغاز و تا 18 اردیبهشت ادامه دارد گفت: در این هفته از کلیه معلمان در سطح شهرستان ها با حضور مسئولین، تجلیل از معلمان در سطح استانی با حضور استاندار برگزار خواهد شد.

الماسی، تجلیل از بازنشستگان فرهنگی سال 91، دیدار با خانواده های شهدا و تکریم آنها توسط مسئولین ارشد استان و شهرستان ها را از دیگر برنامه های هفته معلم در استان کرمانشاه اعلام کرد.

وی گفت: یک کارگروه ویژه از دو سال پیش جهت تکریم معلمان تشکیل شده که در این ایام با حضور اولیا و دانش آموزان اقدام به برگزاری مراسمات تجلیلی از معلمان خواهند کرد.

وی مخاطب اصلی در پاسداشت مقام معلم را دانش آموزان دانست و گفت: دانش آموزان باید به مقام معلم ارج نهاده و هر مدرسه نیز در حد و وسع خود این کار را انجام دهد.

الماسی درمان رایگان در برخی مراکز درمانی، پخش برنامه های ویژه در صدا و سیمای استانی، نصب جملات سبز و پیام های تکریم معلم در مدارس از دیگر اقدامات ستاد بزرگداشت مقام معلم در این هفته است.

وی ادامه داد: برای انتخاب معلمان نمونه استان 27 گروه را در قالب معاون، مربیان و مراقبین معلمیاران به تفكیك مقطع تحصیلی انتخاب كرده ایم و از افراد برتر استان تجلیل خواهد شد.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گفت: هم اکنون 3 هزار و 857 مرکز آموزشی با 15 هزار و 61 کلاس در استان کرمانشاه و ظرفیت 323 هزار و 583 دانش آموزان در استان کرمانشاه وجود دارد.

وی افزود: از این میزان 151 هزار و 702 دانش آموز دختر و 171 هزار و 881 دانش آموز پسر هستند که در مراکز دولتی، غیردولتی، استثنایی، شاهد، تیزهوشان و در همه رده های سنی تحصیل می کنند.

الماسی از تغییر محتوای کتب درسی بر مبنای سند تحول بنیادی خبرداد و گفت: امسال با توجه به ابلاغ سند ملی به عنوان نقشه راه درسی مدارس و در دومین سال اجرای آن محتوای کتب درسی تغییر خواهد کرد.

وی گفت: بر این اساس کتاب های مقاطع اول، دوم و ششم ابتدایی تاکنون تغییر کرده است و امسال تغییر کتب پایه سوم ابتدایی، اول متوسطه و اول راهنمایی مد نظر است.

وی با اشاره به بحث سازماندهی معلمان گفت: پیش از این سازماندهی معلمان هر سه سال یک بار صورت می گرفت و در سال گذشته در بحث سازماندهیکلی در سال گذشته داشتن مهارت ICDLبه عنوان یکی از شاخص ها مطرح است.

الماسی ادامه داد: امسال سازمان دهی کلی اتفاق نمی افتد و این امر بر اساس ضرورت اتفاق می افتد

وی گفت: هم اکنون 28 هزار و 148 نفر پرسنل در آموزش وپرورش استان کرمانشاه مشغول به کار هستند.

وی در بخش دیگر به بحث هوشمند سازی مدارس اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک هزار و 741 کلاس تجهیز شده در 769 مدرسه استان دارای تجهیزات هوشنمند سازی بوده ودر مسیر هوشمند سازی قرار دارند.

الماسی گفت: هم چنین هم اکنون 948 پورتال در استان کرمانشاه فعال بوده و از 26 پورتال کشور 7 پورتال مربوط به استان کرمانشاه است.

وی گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید کل مدارس تا پایان سال جاری هوشمند سازی شوند اما این امر نیاز به مشارکت سایر بخش ها و خصوصا خانواده ها دارد.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش تصریح کرد: بحث هوشمند سازی مدارس در سایر استان ها با کمک خانواده ها و اولیا اتفاق افتاده اما این امر در کرمانشاه تنها به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده و عملا خانواده ها نقشی در آن ندارند.

وی افزود: پیش بینی می شود در سال جاری و تا پایان سال کار هوشمند سازی مدارس در استان کرمانشاه تا حداقل به مرز 2000 مدرسه برسد.

الماسی گفت: 3 درصد از 4 میلیارد اعتبار وزارت آموزش و پرورش به بحث هوشمند سازی مدارس در استان کرمانشاه اختصاص یافته که رقمی حدود 120 میلیون تومان می شود.

وی افزود: هم اکنون 3 هزار نفر در استان کرمانشاه در دوره های تولید محتوای الکترونیکی آموزش دیده و در مدارس استان فعالیت می کنند.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: مقام معلم مقامی شامخص و شایسته احترام است لذا همه آحاد جامعه باید به او احترام و در پاسداشت این مقام سرنوشت ساز کوشا باشند.

