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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

زلزله جمهوری آذربایجان بیله سوار اردبیل را لرزاند

زلزله جمهوری آذربایجان بیله سوار اردبیل را لرزاند

اردبیل – خبرگزاری مهر: با وقوع زمین لرزه ای به قدرت 4.2 ریشتر در خاک کشور جمهوری آذربایجان، شهرستان بیله سوار در شمال استان اردبیل نیز لرزید.

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعت 12.31 دقیقه ظهر سه شنبه سوم اردیبهشت ماه در موقعیت جغرافیایی 39.17 درجه شمالی و 48.73 درجه شرقی رخ داد.

به گفته مدیرکل ستاد بحران استان اردبیل کانون اصلی زمین لرزه 13 کیلومتری شهرهای ماسالی و جلیل آباد در خاک کشور جمهوری آذربایجان بوده اما شهرهای بیله سوار و گرمی در شمال استان اردبیل را نیز لرزانده است.

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون خسارتی از این زمین لرزه در شهرهای استان گزارش نشده است، از آمادگی نیروهای ستاد حوادث غیرمترقبه و بحران استان خبر داد.

وی با بیان اینکه شهروندان شهرهای بیله سوار و گرمی این زمین لرزه را احساس کرده اند، از مردم خواست آرامش و موارد ایمنی را حفظ کنند.

استان اردبیل بیش از 385 کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان دارد. شهرهای ماسالی، جلیل آباد و بیله سوار جمهوری آذربایجان به مرز ایران نزدیک است.

31 فروردین ماه نیز زمین لرزه ای به قدرت سه ریشتر گیوی در جنوب استان اردبیل را لرزاند که این زلزله هیچ گونه خسارت در پی نداشت.

کد مطلب 2039086

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