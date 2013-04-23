يك هزار و 951 نفر درشهرستان شيراز نامزد حضور در انتخابات شوراها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرين‌ كلاه ظهر سه شنبه در نشست خبري افزود: 856 نفر براي عضويت در شوراهاي شهرها و يك هزار و 95 نفر براي عضويت در شوراهاي روستا طي مدت زمان قانوني ثبت‌نام كرده‌اند.

وي ادامه داد: 645 نفر در شيراز، 93نفر در شهرصدرا، 50 نفر زرقان، 28 نفر در خان‌زنيان، 23 نفر در داريون و 17 نفر در لپويي براي حضور در انتخابات شوراهاي شهرهاي سطح اين شهرستان، ثبت‌نام كرده‌اند.

فرماندار شيراز تصريح كرد: از ميان كل ثبت‌ نام شدگان، يك هزار و 790 نفر مرد و 161 نفر زن هستند كه در خصوص مدرك تحصيلي اين افراد 31نفر مدرك دكترا، 140نفر فوق‌ ليسانس، 764نفر ليسانس، 115 نفر فوق‌ديپلم، 357 نفر ديپلم، 468 نفر خواندن و نوشتن، پنج نفرتحصيلات حوزوي و 63 نفر مدرك سيكل دارند.

زرين كلاه در خصوص زمان اعلام تاييد و يا رد صلاحيت شدن ثبت نام كنندگان افزود: روز 25 ارديبهشت ماه نتايج به داوطلبان اعلام و چنانچه داوطلبان اعتراضي داشتند مي‌توانند طي سه روز پيگيري كنند.

فرماندار شيراز در پاسخ به سئوالي در خصوص رفتار برخي از نامزدهاي حضور درانتخابات شوراهاي شهر و روستاي شيراز تاكيد كرد: با هيچكس تعارف نخواهيم داشت و هيچگونه حركتي از جانب كانديداها از ديد ما خارج نيست.