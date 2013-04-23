جوابیه شرکت ملی پتروشیمی برای خبر "رئیس‌ جمهور برای بار دوم یک پروژه را افتتاح کرد"

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واکنش به انتشار خبر خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه "رئیس‌ جمهور برای بار دوم یک پروژه را افتتاح کرد" در تاریخ 92/2/2 با ارسال توضیحاتی، اعلام کرد: این خبر خلاف واقع بوده و ناشی از برداشت نادرست تعدادی از خبرنگاران محترم بوده است. در ادامه این تکذیبیه آمده است:



بر این اساس در جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند در پنجم اسفندماه سال 1391 برخی رسانه‌ها نسبت به انتشار خبر افتتاح قریب الوقوع واحد سوم تفکیک میعانات گازی بندر امام مشهور به NF3 و واحد MEK شرکت شیمی تکس آریا توسط معاون اول رئیس جمهور اقدام کردند. این در حالی بود که این دو طرح به بهره برداری رسیده و در نوبت افتتاح رسمی برنامه های دولت خدمتگذار قرار گرفته بودند.



همان گونه که مستحضرید با توجه به تعدد طرح‌های آماده افتتاح در استان خوزستان و ضیق وقت جناب دکتر رحیمی؛ معاون اول ریاست جمهوری در آن سفر یک روزه برخی دیگر از طرح های عمرانی و زیرساختی استان مذکور را افتتاح کردند و با توجه به اهمیت طرح های صنعت پتروشیمی افتتاح این پروژه ها برای زمان دیگری با حضور رئیس جمهور محترم برنامه ریزی شد.



بنابراین برداشت برخی از همکاران محترم رسانه مبنی بر افتتاح این دو طرح در تاریخ 5 اسفند 1391 اشتباه بوده است.



گفتنی است طرح های واحد سوم تفکیک میعانات گازی بندر امام مشهور به NF3، متیل اتیل کتون (MEK) شرکت شیمی تکس آریا، گاز کربنیک شرکت توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند و واحد تفکیک هوا شرکت پتروشیمی اروند در تاریخ دوم اردیبهشت 1392 توسط رئیس جمهور افتتاح رسمی شد.



توضیح مهر:



خبر افتتاح رسمی واحد MEK شرکت شیمی تکس آریا توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ پنجم اسفند ماه در خبرگزاری مهر و در روز ششم اسفند ماه در تعدادی از روزنامه های کثیر الانتشار انعکاس یافته است.



ضمنا پیش خبر این افتتاح در اسفند ماه در خروجی سایت رسمی اطلاع رسانی وزارت نفت "شانا" هم قرار گرفته است.