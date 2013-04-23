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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

مطلوبی خبر داد:

محمد حسین صفار هرندی در دانشگاه لرستان سخنرانی می کند

محمد حسین صفار هرندی در دانشگاه لرستان سخنرانی می کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان از سخنرانی محمد حسین صفار هرندی در این دانشگاه خبر داد.

مصطفی مطلوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان سلسله نشست های سیاسی - انتخاباتی "صراط" برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون دو نشست در این راستا برگزار شده است، افزود: این نشست های سیاسی - انتخاباتی با موضوع شاخص های فرهنگی - اجتماعی دولت یازدهم و بررسی مسائل فرهنگی دولت های گذشته برگزار می شود.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان تصریح کرد: نشست سوم با حضور دکتر محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم و عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه ساعت 14تا17 برگذار می شود.

مطلوبی یادآور شد: طی هفته های آینده این سلسله نشست های سیاسی - انتخاباتی با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2039098

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