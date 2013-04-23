امنیت در فضای مجازی را نمى توان با نگاه سنتى برقرار ساخت

سرهنگ سامان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جرایم رایانه ای یكی از زمینه های ارتكاب به جرم است كه به سرعت در حال گسترش بوده و تكنولوژیهای نوین نیز باعث فراهم آوری بستری مناسب برای ارتكاب به این نوع جرایم شده است که این جرایم شامل حمله به اطلاعات سیستمها، سرقت هویت، پخش تصاویر مستهجن و سرقت اینترنتی و... است.

وی بیان داشت: فضای مجازی در عین حال كه می تواند مفید و سازنده باشد خطرات و آسیبهای جبران ناپذیری را برای كاربران به خصوص جوانان و نوجوانان به همراه دارد.

تأکید بر اجرای تدابیری به منظور مبارزه با جرایم در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با تأکید بر اجرای تدابیری به منظور مبارزه با جرایم در فضای مجازی گفت: ماهیت جهانی اینترنت به مجرمان اجازه می دهد تا با استفاده از آن در سرتاسر دنیا هر نوع فعالیت غیرقانونی را مرتكب شوند كه این مسئله تمام كشورها را ملزم به اجرای تدابیری به منظور مبارزه با این جرایم می كند.

وی ادامه داد: توجه به پدیده جرم و آمارهای مربوط به آن در جهان نشان می دهد مسئله آسیبهای اجتماعی، بزهكاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی است كه همه كشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند.

دنیای كنونى به شدت نیازمند عزمی راسخ است

سرهنگ محمدی عنوان داشت: دنیای كنونى به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای كاهش فرصت ها و كم رنگ كردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق بتواند از شدت بزهكاری و جرم در جامعه بكاهد.

وی با اشاره به اینکه در جامعه متحول و در حال تغییر کنونی با توجه به فناوری و تکنولوژیهای جدید، نمى توان با نگاه سنتى امنیت را در جامعه برقرار ساخت و افزود: نقش آموزش در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و خوشبختانه پلیس فتا با فرهنگ محوری و جامعه محوری عمل کردن، منجر شده تا مردم علاوه بر آشنایی با نوآوریهای فضای سایبری از تهدیدات آن نیز آگاهی یابند.

وی ادامه داد: خود كنترلی یكی از مهمترین راه های امنیت در فضای مجازی بوده و آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی و افزایش دانش امنیتی مردم از جمله موارد تأثیر گذار در پیشگیری از جرائم اینترنتی و امنیت کاربران در فضای سایبری است.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران در ادامه از تعامل تنگاتنگ با پلیس فتا خبر داد و گفت: آموزش و آگاه سازی کاربران و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از اینترنت در شهروندان موجب می شود که حتی در زمان عدم حضور پلیس نیز موارد امنیتی رعایت شود.