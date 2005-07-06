۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۶

تيم ملي اميد واليبال ايران سه ديدار دوستانه دركويت انجام مي دهد

فدراسيون واليبال ايران اسامي اعضاء تيم اميد واليبال كشورمان براي انجام سه ديدار دوستانه با تيم ملي واليبال كويت را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين تيم ازروز26 تيرماه جاري به كشوركويت عزيمت وپس ازانجام سه ديداردوستانه ( 27و28 و29تيرماه جاري ) با تيم ملي كويت درروز30 تيرماه به كشورمان باز مي گردند.
لازم به ذكر است: قبل ازاعزام اين تيم يك اردوبراي اين تيم پيش بيني شده است.
پاسورها: مهدي مهدوي - پرويز پزشكي
اسپكرقدرتي ودريافت كننده: روح اله كوليوند، ساسان ثاني، حميد جعفري
بازيكن سرعتي: داود مقبلي، سعيد مصطفي وند، شاهرخ جلوه، رحمان محمدي راد
قطرپاسور: مهدي بازارگرد، محسن عندليب 
ليبرو: مجتبي عطار

