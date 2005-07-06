تيم ملي اميد واليبال ايران سه ديدار دوستانه دركويت انجام مي دهد

لازم به ذكر است: قبل ازاعزام اين تيم يك اردوبراي اين تيم پيش بيني شده است.
پاسورها: مهدي مهدوي - پرويز پزشكي
اسپكرقدرتي ودريافت كننده: روح اله كوليوند، ساسان ثاني، حميد جعفري
بازيكن سرعتي: داود مقبلي، سعيد مصطفي وند، شاهرخ جلوه، رحمان محمدي راد
قطرپاسور: مهدي بازارگرد، محسن عندليب
ليبرو: مجتبي عطار
فدراسيون واليبال ايران اسامي اعضاء تيم اميد واليبال كشورمان براي انجام سه ديدار دوستانه با تيم ملي واليبال كويت را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" اين تيم ازروز26 تيرماه جاري به كشوركويت عزيمت وپس ازانجام سه ديداردوستانه ( 27و28 و29تيرماه جاري ) با تيم ملي كويت درروز30 تيرماه به كشورمان باز مي گردند.
