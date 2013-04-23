دومین "تئاتر شهر" کشور، در کرمانشاه افتتاح می شود/ بررسی وضعیت تئاتر کرمانشاه

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سالن تئاتر شهر دومین سالن تئاتر در کشور است که با حضور شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.

آفتابی گفت: این سالن تئاتر در مجتمع فرهنگی انتظار واقع در میدان آزادی کرمانشاه قرار داشته و ظرفیت گنجایش سالن اصلی آن 640 نفر، سالن طبقه بالا (سالن سینما) 280 نفر و سالن کارگاه تخصصی نمایش (سالن پلاتو) 160 نفر است.

وی از استقرار گروه های نمایشی کرمانشاه در این سالن تئاتر و همکاری آنها برای ساماندهی "تئاتر شهر" کرمانشاه خبرداد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه از وجود پتانسیل های بالا در عرصه تئاتر کرمانشاه خبر داد و گفت: استان کرمانشاه پس از استان تهران دومین استانی است که گروه های تخصصی تئاتر در آن وجود داشته و فعالیت و آموزش های تخصصی در این زمینه ارائه می شود.

وی افزود: گروه تئاتر کرمانشاه سه سال پیاپی در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته و در یکی از دوره ها ثریا شیرزادی هنرمند پیشکسوت تئاتر کرمانشاه به عنوان بازیگر زن برتر تئاتر فجر شناخته شد.

آفتابی ادامه داد: در سال جاری نیز هنرمندان تئاتر کرمانشاه در جشنواره فجر حضور و یکی دیگر از بازیگران گروه تئاتر کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اشاره ای به پتانسیل های بالای موسیقی نیز در کرمانشاه داشت و گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه در اکثر حوزه های هنری دارای پتانسیل های انسانی بالایی است و این ظرفیت خصوصا در عرصه موسیقی و جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه به اثبات رسید و درخشیدند.

وی گفت: مراسم افتتاح تئاتر شهر کرمانشاه توسط معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در 7 اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 16 و در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار می شود.

حجت الاسلام آفتابی افزود : همزمان با این مراسم تئاتر شهر کرمانشاه نیز توسط معاونت هنری افتتاح خواهد شد و مجتمع انتظار به صورت یک مکان دائمی برای استقرار گروههای نمایشی و اجرای نمایش این گروهها در می آید .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان بار دیگر به فضای ایجاد شده در طول دو سال گذشته تئاتر استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت های ویژه ای از نمایش و گروه های نمایشی در طول دو سال گذشته به عمل آورده و همین مساله باعث شده که امروز تئاتر کرمانشاه به جایگاه ویژه ای در کشور برسد.