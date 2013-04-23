تمامی عوامل تنش زا در امنیت کشور و انتخابات را روزانه رصد می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیا در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به اینکه استان هرمزگان سالم ترین و بی حاشیه ترین انتخابات را در کشور داشته است گفت: همه مسولین سعی براین داشته باشند با همکاری و تعامل یکدیگر انتخابات سالم را برگزار کنند.

وی ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری فاطمه الزهرا (س) افزود: نظام ما نظامی است که بر پایه های عدل استوار و پایه ریزی شده است.

وی افزود: بنیانگذار عظیم الشان انقلاب امام راحل که اسوه اخلاق و تقوا و دیانت هستند پایه های نظام را با عدل و اندیشه و خرد بنا نهادند و در حال حاضر هم با رهبری مقام معظم رهبری حفظ الله این ستون محکم تر و قوی تر می شود بنابراین کسانی که این نظام را دوست داشته باشند خداوند آنها را بنا بر فرمایش حضرت علی(ع) یاری می کند و کسانی که این نظام را دشمن داشته باشند آن شاء الله بی یاور بمانند.

علیا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: ما با هوشیاری و دقت کامل مسائل انتخابات را رصد و اتفاقاتی را که ممکن است از بیرون و داخل کشور بیافتد را بررسی و در جهت خنثی کردن توطئه های دشمنان برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اعضای ستاد گفت: تمامی اتفاقاتی که ممکن است امنیت کشور و انتخابات را زیر سوال ببرد و یا تنشی را ایجاد کند روزانه رصد و پیش بینی های حوادث را برای پیشگیری از آن برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم سالم ترین و کم حاشیه ترین انتخابات را در کشور داشته باشیم و توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

علیا با تاکید فراوان بر مهم بودن نامگذاری امسال (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی) از سوی مقام معظم رهبری افزود: دشمنان نظام و انقلاب با برنامه ریزی دقیق تری می خواهند این دو شعار تعیین شده را زیر سوال ببرند و به این نظام ضربه بزنند مردم با حضور پر شور در انتخابات شعار مهم رهبر معظم انقلاب را در سال جدید به دشمنان انقلاب و نظام ثابت کنند.