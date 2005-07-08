  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

فارغ التحصيلان رشته كشاورزي صاحب گلخانه مي شوند

مجتمع گلخانه اي "امان اباد اراك" طي چند هفته آينده به فارغ التحصيلان بيكار عضو سازمان نظام مهندسي واگذار خواهد شد .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، در راستاي اهداف سازمان نظام  مهندسي كشاورزي  و منابع طبيعي ؛ سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان اراك اقدام به  احداث مجتمع گلخانه اي  امان آباد اراك  و  با هدف ايجاد اشتغال جهت فارغ التحصيلان  بيكار كرده است .

بر اساس اين  گزارش ،  پس از گذشت دو سال تلاش وپيگيري مسوولان استان مركزي و  رييس سازمان جهاد كشاورزي اين استان، اين مجتمع آماده واگذاري  شد كه اميد است طي چند هفته اينده به فارغ التحصيلان بيكار عضو سازمان نظام مهندسي و ساكن شهرستان اراك واگذار شود .

همچنين  با توجه به  تصويب آيين نامه چگونگي تشكيل شعب شهرستاني  سازمان نظام مهندسي  كشاورزي  و منابع طبيعي  توسط وزير جهاد كشاورزي ، موضوع در شوراي نظام مهندسي استان مطرح و بمنظور ايجاد ارتباط هر چه بيشتربا  اعضاء  پيشنهاد تشكيل شعي شهرستاني سازمان در ساوه و خمين به شوراي  مركزي نظام مهندسي ارائه و مورد موافقت قرار گرفت .

کد مطلب 203913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها