فارغ التحصيلان رشته كشاورزي صاحب گلخانه مي شوند

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، در راستاي اهداف سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ؛ سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان اراك اقدام به احداث مجتمع گلخانه اي امان آباد اراك و با هدف ايجاد اشتغال جهت فارغ التحصيلان بيكار كرده است .
بر اساس اين گزارش ، پس از گذشت دو سال تلاش وپيگيري مسوولان استان مركزي و رييس سازمان جهاد كشاورزي اين استان، اين مجتمع آماده واگذاري شد كه اميد است طي چند هفته اينده به فارغ التحصيلان بيكار عضو سازمان نظام مهندسي و ساكن شهرستان اراك واگذار شود .
همچنين با توجه به تصويب آيين نامه چگونگي تشكيل شعب شهرستاني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي توسط وزير جهاد كشاورزي ، موضوع در شوراي نظام مهندسي استان مطرح و بمنظور ايجاد ارتباط هر چه بيشتربا اعضاء پيشنهاد تشكيل شعي شهرستاني سازمان در ساوه و خمين به شوراي مركزي نظام مهندسي ارائه و مورد موافقت قرار گرفت .
نظر شما