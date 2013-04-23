تئاتر باید اندازه فوتبال بودجه داشته باشد/ سیاوش شهید راه صلح بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش "روز سیاوش" امروز سه شنبه سوم اریبهشت ماه در تماشاخانه سنگلج با حضور شکرخداگودرزی نویسنده و کارگردان نمایش، حبیب دهقان نسب، لیلا بلوکات، فریده دریامج و جمعی از عوامل این نمایش برگزار شد.

شکرخدا گودرزی درابتدای نشست درباره نمایش "روز سیاوش" توضیح داد: این نمایش به خاطر پرسوناژهای زیاد و پروداکشن‌ها و صحنه های متعدد با مشکلات فراوانی در روند تولید کار همراه بود که جز با همکاری عوامل گروه اعم از بازیگران و افراد پشت‌صحنه اجرایی شدن کار امکانپذیر نبود.

وی با اشاره به کمبود امکانات سالن‌های تئاتر به برداشته شدن کارگاه‌های دکور و لباس اشاره و بیان کرد: نبود کارگاه‌های مجزای دکور و لباس مشکلات زیادی را برای گروه ایجاد کرد. اتفاقی که در تئاتر ایران افتاده و برچیده شدن این کارگاه‌ها باعث شده بازیگران تئاتر از آرامش و اطمینان خاطر لازم برخوردار نباشند. در طول این نمایش بعضی از بازیگران باید چند دست لباس عوض می‌کردند و نبود این کارگاه‌ها باعث به وجود آمدن خلل زیادی در کار شد. البته شهرداری قول داده است در فرهنگسرایی که قرارست نزدیک راه آهن ایجاد شود پلاتوهای و سالن های تمرین مجزایی را به تمرین نمایش اختصاص دهد.

گودرزی درباره چگونگی نوشتن متن نمایش "روز سیاوش" خاطرنشان کرد: نوشتن این نمایش برای من حدود دو سال به طول انجامید چون نیاز به پژوهش، تطبیق و ادیت‌های مجدد داشت. بعد از آن حدود سه ماه هم با بازیگران تمرین کردیم. این نمایش از یک رویکرد اسطوره‌ای برخوردار است برای همین باید نگاهی معاصر بین گذشته و حال پیوند برقرار می کرد و من به عنوان نویسنده این کار فیلتر یا کاتالیزوری شدم که این گذشته را به آینده پیوند بزنم. این کار برایم بسیار دشوار بود و زمان زیادی را صرف کرد.

این کارگردان اضافه کرد: این متن مثل درام‌های خانگی و آپارتمانی نیست و حتی شکل و شمایل متن و قرائت درست آن برای آنکه کلمات بوی کهنگی ندهند و معاصر باشند برای اجرای بازیگران سخت بود زیرا برای این متن که از صناعات و آرایه های ادبی بهره گرفته شده و زبان شاعرانه ای دارد به کتاب شاهنامه فردوسی مراجعه شده است.

نویسنده نمایش "روز سیاوش" درباره نمایشنامه توضیح داد: عدم آشنایی از جزئیات دقیق یک دوره تاریخی در گذشته به جعل زبان و استفاده از متون کهن نیاز داشت اگر این متون کهن را به همان شکل استفاده می کردیم امکانپذیر نبود بنابراین سعی کردیم در عین اینکه شاعرانگی زبان نمایشنامه حفظ شود ساده و قابل فهم نیز باشد.

در ادامه این نشست حبیب دهقان نسب با یادی از هنرمندان از دست رفته مثل عسل بدیعی و سعدی افشار به نقش کیکاووس اشاره کرد و گفت: من چند سال از تئاتر دور بودم اما با این حال همیشه دغدغه تئاتر و کار کردن در این زمینه را داشتم اما میسر نمی شد تا اینکه در این چند وقت دو کار به من پیشنهاد شد. یکی از آنها نمایش "رویاهای رام نشده" از ایوب آقاخانی بود و دیگری همین "روز سیاوش" است.

وی با اشاره به سختی‌های کار تئاتر توضیح داد: وقتی این کار به من پیشنهاد شد آن را پذیرفتم در مرحله اول متن و قصه برایم مهم بود اینکه این نمایشنامه چه می خواهد بگوید و مخاطبش چه کسی است و یا اصلا حرفی برای گفتن دارد یا خیر. بعد از آن دیدم که نمایشنامه "روز سیاوش" قصه ای داشت که در این شرایط سیاسی و اجتماعی قابل تامل بود. اگر چه از شاهنامه فردوسی در این کار استفاده شده اما همچنان که کارگردان اثر اشاره کرد این نمایشنامه کاتالیزوری بین گذشته و حال بود.

این بازیگر تلویزیون و سینما درباره نقش کیکاووس و دلیل انتخاب این نقش گفت: من دوست دارم نقشی را بازی کنم که زیر و بم زیادی داشته باشد و یکنواخت نباشد. اگر چه در بعضی از کارهای تصویری ام این گونه نبوده است اما تئاتر بیشتر از تصویر برایم اهمیت دارد. نقش کیکاووس نیز فاکتورهای زیادی داشت که برای من بازیگر مهم بود. این شخصیت در موقعیت‌های گوناگونی قرار می گیرد که نگاه، ارتباط و حرکت‌های متفاوتی را هم می طلبد.

در ادامه این نشست لیلا بلوکات بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور خود در نمایش " روز سیاوش" با بیان اینکه چند سال است که کار تئاتر نکرده، اظهار کرد: ورود من به عرصه هنر با تئاتر بود اما کار تصویر اجازه نداد که فعالیت تئاتری ام را ادامه دهم. زمانی که "روز سیاوش" به من پیشنهاد شد ابتدا ترسیدم حتی با اینکه شاهنامه را می شناختم اما با خواندن نمایشنامه معنی بعضی از کلمات را نمی دانستم.

بلوکات ادامه داد: یک هفته طول کشید تا تصمیم گرفتم این کار را قبول کنم اما همچنان فکر می کردم شاید این ظرفیت برای حضور در چنین کاری برای من ایجاد نشده باشد و نتوانم موفق شوم. همچنان از خودم راضی نیستم اما با کمک های دهقان نسب و گودرزی توانستم بر کار سوار شوم.

منیره ملکی طراح لباس نمایش" روز سیاوش" در ادامه گفت: برای کار تاریخی که هیچ پیشینه‌ای از احوالات مردمی که در آن روزگار زندگی می‌کردند، نمی‌دانیم طراحی لباس پرسوناژها بسیار دشوار است و مشکل اینجا بود که این برای این برهه از تاریخ سند و تصویری ثبت نشده است. این باعث می‌شد که تصمیم‌گیری برای چگونگی فرم و شکل‌دهی لباس پرسوناژها سخت باشد.

طراح لباس این نمایش اظهار کرد: من به کتاب‌هایی با نقاشی‌های مینیاتوری و حتی به توصیفات شاهنامه درباره چگونگی پوشش شخصیت‌هایش مراجعه کردم. بخشی از کار هم به خلاقیت و میزانسن های درونی خود متن و جنس دیالوگ ها مربوط می شد که باعث شد نشانه هایی را برای طراحی لباس انتخاب کنم.

وی با تاکید بر هنر طراحی لباس و تاثیر آن در تئاتر یادآور شد: اگر بخواهیم لباس به نوعی بیانگر شخصیتها و پرسوناژها باشد باید زیبایی شناسی و تناسب لباس با جسم بازیگر را هم در نظر بگیریم در غیر این صورت کار موفق نخواهد بود. وظیفه دیگری که بر دوش طراحی لباس است این است که صحنه ای را که به لحاظ رنگ و عنصر خالی است می‌تواند پر کند و به عنوان نوعی چرخش رنگ در صحنه بازی کند.

این طراح لباس در پایان سخنانش از نبود کارگاه‌های دکور و لباس انتقاد کرد و گفت: مسئولان نمایشی کارگاه‌های دکور و لباس را از ما گرفتند. ما برای طراحی لباس این نمایش مجبور شدیم به خیاط‌های خانگی که فقط دوخت می‌دانند مراجعه کنیم اما دوخت تنها بخش کوچکی از طراحی لباس است. همین موارد باعث شد پروژه ای که می توانست یک ماهه تمام شود 4 ماه به طول بیانجامد.

احسان تارخ آهنگساز نمایش "روز سیاوش" در مورد آهنگسازی این نمایش گفت: من دوست داشتم سازهای ملودی هم به شکل زنده اجرا شود اما به خاطر مشکلات سالن‌های تئاتر برای اجرای زنده این سازها این خواسته محقق نشد.

این آهنگساز با اشاره به تجربه های قبلی کار با شکر خدا گودرزی عنوان کرد: من چندین بار متن را خواندم و نسبت به تاریخچه موسیقی آن زمان و بر اساس شعرهای شاهنامه ریتم ها تنظیم شد. موسیقی نمایش در جشنواره فجر به خاطر حجم کار نواقصی داشت که الان این نواقص برطرف شده است.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه سازهای دهل، دمام ، دف و کلارینت در این کار غالب هستند گفت: نظر گودرزی این بود که چون شخصیت سیاوش قرار است نماینده ای از کل ایران باشد این سازها به گونه ای تلفیق شدند که از جنوب تا خراسان، کردستان و سایر مناطق دیگر را در بر بگیرند.

در بخش دیگری از این نشست گودرزی درباره اهمیت و تاثیر نمایش "روز سیاوش" گفت: نمایش "روز سیاوش" بیانگر تاریخ 7 هزار ساله کشور است. ما در مقابل این تاریخ مسئولیم همچنان که در برابر خانواده خود مسئولیم. باید مخاطب به فرهنگ و گذشته خود افتخار کند البته نه به شکلی اغراق آمیز بلکه به گونه ای که بتواند با تمام وجودش با آن ارتباط برقرار کند.

این مدرس تئاتر درباره جذب اسپانسر برای این نمایش اظهار کرد: کمتر اسپانسری پیدا می شود که با شرایط موجود حاضر به حمایت از کارهای تئاتری شود اما هدف من این بود که این اجرا اطلاع رسانی شود و خروجی این تلاش را مردم ببینند زیرا این نمایش درباره سیاوش شهید عصمت، پاکی و شهید راه صلح در کل تاریخ ماست.

گودرزی در پاسخ به سئوال دیگری درباره چرایی برگزیدن تماشاخانه سنگلج توضیح داد: زمانی که شرایط کاری و زمانی مناسب برای اجرای کار در سالن تئاتر شهر و دیگر سالن‌های موجود مهیا نشد ترجیح دادم "روز سیاوش" در سنگلج اجرا شود چراکه سنگلج پایگاه تئاتر ملی ما است و با تئاتر متفکر و اندیشمند پیوند دارد. بزرگان تئاتر ما مثل بیضایی، ساعدی، رادی و ... دوران طلایی تئاتر را در این تماشاخانه سپری کرده‌اند.

دهقان‌نسب نیز در ادامه این نشست پرسش و پاسخ به کمبود بودجه‌های تئاتر اشاره و با اظهار تاسف بیان کرد: ما شنیده‌ایم که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها برای ترویج و توسعه فرهنگ و هنر به طرق مختلفی حمایت خود را نشان می‌دهند اما در اینجا تنها درباره فرهنگ و فرهنگسازی شعار داده می شود. فقط می‌شنویم که باید با تهاجم فرهنگی مقابله کرد اما هیچ گونه حمایت و عملی صورت نمی‌گیرد. گفته می شود که بودجه کل تئاتر استان‌ها حدود 12 میلیارد تومان است اگر این نکته صحیح باشد تنها با بودجه یک یا دو فیلم فاخر که 100 میلیون هم نمی‌فروشند برابری می‌کند.

این بازیگر تلویزیون با انتقاد از شرایط موجود در همه حوزه‌های فرهنگ و هنر اظهار کرد: وضعیت نشر و کتاب هم چندان مساعد نیست. نویسنده‌ها ناامیدند، کتاب می‌نویسند و گوشه اتاق خود می‌گذارند.

وی با طرح سئوالی ادامه داد: آیا هنر در کشور ما این گونه توسعه پیدا می‌کند؟ آیا تئاتر با این بودجه‌ها می تواند به رونق برسد؟ من سه ماه برای تئاتر "رویاهای رام نشده" وقت گذاشتم و هر روز از شهرک اکباتان به سنگلج می آمدم اما تنها سه میلیون برای این سه ماه گرفتم با این وضعیت دیگر چگونه شور و عشقی برای کار باقی می ماند پس چطور می خواهند که هنرمندان تئاتر سراغ سینما و تلویزیون نروند.

در پایان این نشست شکرخدا گودرزی با اشاره به نامه ای به شاه آبادی درباره راه اندازی گروه های نمایشی گفت: من در این نامه بیان کردم که ظاهرا هنوز تعریف درستی از گروه نمایشی وجود ندارد زیرا راه اندازی گروه نمایشی مانند یک باشگاه فوتبال است. همان قدر که امکانات زیادی برای یک باشگاه در نظر گرفته می‌شود و یک بازیکن فوتبال حدود یک تا یک و نیم میلیارد در سال هزینه دریافت می کند این شرایط برای گروه های نمایشی هم باید لحاظ شود. هم اکنون کل بودجه تئاتر تهران 3 میلیارد تومان است. تئاتر هنر گرانی است و به عنوان ویترین و روزنه فرهنگی یک کشور سنجیده می شود. من نمی توانم عوامل گروهم را با وعده عشق و امید نگه دارم. کسانی که بودجه تئاتر را تصویب می کنند باید شرایط خاص این هنر را در تصویب بودجه لحاظ کنند.

نمایش "روز سیاوش" از چهارشنبه 4 اردیبهشت ساعت 19:30 هر روز در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.