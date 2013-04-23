«پرندگان زرد» جایزه آنسفیلد را بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کتاب او با نام «پرندگان زرد» به عنوان برنده بخش رمان این دوره جوایز آنیسفیلد وولف انتخاب شد.
این جایزه که به هریک از برندگانش در بخشهای داستان، شعر و اثر غیرداستانی 10 هزار دلار اهدا میکند، هر سال به آثاری که سهمی مهم در درک جوامع امروزی از نظر نژادپرستی و تحول فرهنگی داشته باشند، تعلق میگیرد.
دیگر برندگان جایزه آنیسفیلد وولف امسال لیردهانت برای «دسته اول» در بخش رمان، اوژن گلوریا برای «ارباب جنگ محبوب من» در بخش شعرو اندرو سالومون برای «دور از درخت» در بخش غیرداستانی هستند.
وول سوینکا نویسنده 78 ساله نیجریه ای نیز به عنوان نویسنده منتخب برای دریافت جایزه یک عمر دستاوردهای ادبی انتخاب شد. او که برای شعرها و نمایشنامههایش در جهان شناخته شده است، در جنگ داخلی نیجریه در سال 1967 به زندان افتاد. وی اکنون در دانشگا لویولای لس آنجلس تدریس میکند.
جایزه آنیسفیلد وولف به عنوان تنها جایزه ادبی آمریکایی در مبازه با نژادپرستی، از در سال 1935 به وسیله شاعری از کلیولند به نام ادیت آنیسفیلد وولف تاسیس شد. بنیاد کلیولند سازمانی با سرمایه تقریبا 2 میلیارد دلاری، از سال 1963 مسوولیت اهدای این جایزه را برعهده گرفت.
جوایز برندگان 12 سپتامبر در مراسمی که در کلیولند برگزار میشود، به آنها اهدا میشود.
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