با پيروزي نيم فصل را به اتمام مي رسانيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" مصطفي قنبرپوربا بيان اين مطلب افزود: تيم تام ايران خودرو براي آنكه موقعيت خود را درصدر جدول رده بندي تثبيت كرده وبا اقتدار كامل به مقام قهرماني نيم فصل نخست ليگ برتربرسد، ناگزيربه شكست تيم پست اصفهان است.

وي درخصوص تمرينات آمادگي تيم تام ايران خودرو اظهارداشت: بازيكنان تمرينات منسجمي را درروزهاي گذشته پشت سر گذاشته اند وهم اكنون آماده رويارويي با حريف اصفهاني خود هستند.

قنبرپوردرباره برنامه هاي كادرفني تيم تام ايران خودرو براي حضوري قدرتمند دردوربرگشت ليگ برترفوتسال گفت: تنها يك بازيكن صاحب نام به جمع اين تيم اضافه مي شود تا تام به موفقيتهاي خود را دراين رقابتها ادامه دهد.

سرمربي تيم فوتسال تام ايران خودروخاطرنشان كرد: بازيكنان پس ازديداربا پست اصفهان به مدت يكهفته به استراحت مي پردازند تا با روحيه مطلوبي در اردوها شركت كنند.

تيم تام ايران خودروعصرجمعه هفته جاري درسالن انبارهاي عمومي تهران ميزبان تيم پست اصفهان است. درجدول رده بندي اين رقابتها تيم تام ايران خودروبا كسب 29 امتيازدرصدر ايستاده وتيمهاي پست اصفهان وپگاه گيلان به ترتيب با 24 و22 امتيازدررده هاي بعدي قراردارند.