اختصاص 15درصد از منابع بانکی به بخش صنعت و معدن/ سايه اختلاس سه هزار میلیاردي برسر بانكها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در جمع صنعتگران و فعالان اقتصادی فارس گفت: گرچه بر پایه اعلام شورای پول و اعتبار در ابتدای سال گذشته بانک ها باید 37 درصد از خود را در سال 91 به بخش صنعت و معدن اختصاص می دادند اما با بررسی انجام شده توسط این کمیسیون مشخص شد در کل کشور فقط 15 درصد از منابع بانکی در طول سال 91 به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

وی گفت: گرچه بانکها معتقدند 29 درصد از منابع خود را به بخش صنعت اختصاص داده اند اما این موضوع صحت ندارد و حتی کمیسیون با بررسی صورتهای مالی یکی از بانک های بزرگ کشور متوجه شده که تنها 10 درصد از منابع خود را در طول سال گذشته به بخش صنعت و معدن اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: در حالیکه بر یایه بررسی به عمل آمده 70 درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به حوزه مالی است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون کشور ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و دشمن به صراحت گفته است همه تلاش خود را به کار می گیر د تا پیشانی اقتصاد کشور را که صنعت و معدن است را به زمین بزند حال در این شرایط چگونه بانک های کشور به خود اجازه می دهند تا بخواهند آب به آسیاب دشمن بریزند.

رحمانی تاکید کرد: در شرایط جنگی باید با هر فردی که بخواهد در مبارزه خللی ایجاد کند بدون هیچ اغماضی برخورد شود و کمیسیون صنایع و معادن نیز این امر را مدنظر قرار داده و در حال تهیه و تصویب طرحی برای برخورد با مدیران بانک هایی که به بخش صنعت ضربه می زنند، می باشد.

به گفته وی در حال حاضر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بر سر بانکها سایه انداخته و سبب شده آنها سیستم خود را انقباضی کنند اما این عکس العمل سبب بروز مشکلاتی برای بخش صنعت شده است.