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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۷

از سوي انتشارات دانشگاه كيمبريج:

كتاب " آنه كانوي : يك فيلسوف زن" منتشر شد

كتاب "آنه كانوي: يك فيلسوف زن" تأليف سارا هاتون از سوي انتشارات دانشگاه كيمبريج منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر"، اين كتاب اولين زندگينامه فكري يكي از اولين فيلسوفان زن انگليسي زبان است.

 آنه كانوي در زمانه اي كه كمتر زني بود كه حتي سواد خواندن و نوشتن داشته باشد مقالات و آثاري به زبان انگليسي منتشر كرد.

او مكالمه اي نحليلي و انتقادي با فلاسفه برجسته زمانش چون : دكارت، هابز و اسپينوزا سامان داد و اين ارتباطات انتقادي در كتاب سارا هاتون درج شده اند.

هاتون سعي كرده خاستگاههاي فكري كانوي را كه هم از افلاطون گرايان كيمبريج متأثر بود و هم از دانشمنداني چون : رابرت بويل و هنري مور ، بررسي كند.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب عبارتند از : تحصيلات فلسفي، دين و كانوي، كانوي و هنري مور، فيزيك تجربي و كانوي  و زندگي فكري اواخر عمر كانوي .

کد مطلب 203917

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