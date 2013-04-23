تقویت انگیزه در قرآن آموز مهمترین وظیفه مربیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن محمدیان ظهر سه شنبه در جمع اعضای موسسات قرآنی شهرستان گرمسار ضمن تاکید بر برگزاری با کیفیت کلاس های آموزش قرآن افزود: قرآن کریم بدون هیچ تردیدی تنها کتاب جاویدانی است که هرگز باطل بدان راه نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: قرآن کریم کتاب خداوند عز وجلّ، راه زندگی ما از آغاز تا پایان و ریشه احکام و دلایل شرعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار با بیان اینکه خداوند متعال براي زمان ما هم معجزه‌اي فرستاده به نام قرآن‌، كه بشر از آوردن مثل آن عاجز است‌ اظهار داشت: قرآن از جهات گوناگون معجزه است؛ معجزه‌اي زنده و جاويدان كه به وسيلة شخصي درس ناخوانده آورده شده و در مقابل تمام انديشمندان جهان (مبارزه‌طلبي‌) مي‌كند.

محمدیان در خاتمه، بکارگيري معلمان با تجربه و نظارت بر نحوه تشکيل و برگزاري کلاس ها و صدور گواهي نامه براي فراگيران قرآن را مورد مطالبه اين اداره دانست و افزود: کلاس قرآن طوري برگزار شود که قرآن آموز بعد از اتمام کلاس انگيزه شرکت در دوره هاي بالاتر را داشته باشد.

شهرستان گرمسار دارای دو موسسه قرآنی فعال است که در آنها بیش از 400 قرآن آموز عضو هستند.

