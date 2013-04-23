یازدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره یازدهم فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ فلسفه مطالب متنوعی به چشم می خورد. جستجوي مباني نظري «امکان فقري» ملاصدرا در انديشه محقق دواني نوشته محمد مشکات و مجيد ياريان، نمود بينش و منش شيخ‌ بهايي و مجلسي(دوم) در رسائل اعتقادي ايشان از فروغ السادات رحيم‌پور، ملارجبعلي در مقابل ملاصدرا در بحث وجود ذهني به قلم علي کرباسي زاده اصفهاني، فريده کوهرنگ بهشتي، سنا جوانمردي و آفاق هرمنوتيکي حکمت متعاليه و رسالت اجتماعي ـ فرهنگي ملاصدرا به قلم سيدمهدي امامي جمعه از جمله مقالات این شماره است.

مدرسه کلامي اصفهان به قلم محمد تقي سبحاني، محمد جعفر رضايي، نقد و بررسي تقسيم سه‌گانه حمل نزد ميرداماد به قلم محمود زراعت پيشه و واکاوي و نقد مباني الهيات سلبي با تأکيد بر آراء ملاصدرا نوشته محمد مهدي مشکاتي و مهدي منصوري از دیگر مقالات این شماره است.

صاحب امتیاز این نشریه، انجمن بین المللی تاریخ فلسفه است. این فصلنامه همچنین به مدیرمسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای و سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به ثبت رسیده است.

چکیده مقالات شماره های مختلف فصلنامه تاريخ فلسفه در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.

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